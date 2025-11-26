शिक्षिका मनीषा मौत मामला: CBI ने फिर की तीन लोगों से पूछताछ, कल मृतका के गांव जाएगी जांच एजेंसी

जागरण संवाददाता, भिवानी। 107 दिन बाद भी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में दोबारा भिवानी जांच के लिए पहुंची सीबीआई टीम ने बुधवार को तीन लोगों से रेस्ट हाउस में बनाए कार्यालय में पूछताछ की। वहीं सीबीआई की जांच को लेकर स्वजन भी असमंजस में हैं कि क्या जांच चल रही है।

स्वजन ने बुधवार को भी सीबीआई अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। ऐसे में वीरवार को सीबीआई टीम मृतका मनीषा के घर जाने की संभावनाएं हैं। वहीं, सीबीआई अधिकारियों ने स्वजन को महीनेभर में सारा खुलासा करने की बात भी कही है। प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा का 13 अगस्त को सिंघानी में नहर के पास शव मिला था। मांग पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।

कई दिनों तक जांच करने के बाद करीब 15 दिन पूर्व सीबीआई की टीम दिल्ली लौट गई थी। मंगलवार को टीम फिर वापस भिवानी लौटी। टीम ने बुधवार को टीम ने अपने रेस्ट हाउस में बने कार्यालय में ही मामले से जुडे़ तीन लोगों से पूछताछ की है।