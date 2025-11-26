शिक्षिका मनीषा मौत मामला: CBI ने फिर की तीन लोगों से पूछताछ, कल मृतका के गांव जाएगी जांच एजेंसी
भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई की टीम ने फिर से जांच शुरू कर दी है। 107 दिन बाद भी मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। सीबीआई ने तीन लोगों से पूछताछ की है और स्वजनों को महीनेभर में खुलासा करने का आश्वासन दिया है। स्वजन सीबीआई की जांच से असमंजस में हैं और टीम के गांव आने का इंतजार कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, भिवानी। 107 दिन बाद भी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में दोबारा भिवानी जांच के लिए पहुंची सीबीआई टीम ने बुधवार को तीन लोगों से रेस्ट हाउस में बनाए कार्यालय में पूछताछ की। वहीं सीबीआई की जांच को लेकर स्वजन भी असमंजस में हैं कि क्या जांच चल रही है।
स्वजन ने बुधवार को भी सीबीआई अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। ऐसे में वीरवार को सीबीआई टीम मृतका मनीषा के घर जाने की संभावनाएं हैं। वहीं, सीबीआई अधिकारियों ने स्वजन को महीनेभर में सारा खुलासा करने की बात भी कही है। प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा का 13 अगस्त को सिंघानी में नहर के पास शव मिला था। मांग पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी।
कई दिनों तक जांच करने के बाद करीब 15 दिन पूर्व सीबीआई की टीम दिल्ली लौट गई थी। मंगलवार को टीम फिर वापस भिवानी लौटी। टीम ने बुधवार को टीम ने अपने रेस्ट हाउस में बने कार्यालय में ही मामले से जुडे़ तीन लोगों से पूछताछ की है।
इसके अलावा स्वजन ने भी सीबीआई अधिकारियों को फोन किया है। स्वजन ने बताया कि सीबीआई टीम को घर बुलाया है ताकि कुछ स्थिति तो स्पष्ट करें। स्वजन ने बताया कि बातचीत के आधार पर वीरवार या शुक्रवार को सीबीआई टीम घर आएगी। फिर उनसे सारी बातचीत करेंगे।
