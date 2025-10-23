Language
    'CBI ने माना ये हत्या है', मनीषा के पिता का दावा; दिल्ली और रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिला अंतर

    By Shiv Kumar Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:07 AM (IST)

    मनीषा के पिता ने दावा किया है कि सीबीआई ने उनकी बेटी की मौत को हत्या माना है। उन्होंने दिल्ली और रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर होने की बात कही है। उनका कहना है कि सीबीआई जांच में यह खुलासा हुआ है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या थी। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है।

    Hero Image

    मनीषा फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, भिवानी। प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत को 73 दिन बीत चुके है। पिछले 50 दिन से सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इतने दिन बीतने और मामले से जुडे़ हर शख्स से पूछताछ के बावजूद अब तक मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है।

    पुलिस ने अपनी जांच में इसे सुसाइड करार दिया था मगर सीबीआई अभी तक कोई खुलासा नहीं कर रही है। वहीं पिता का दावा है कि सीबीआई टीम भी इसे हत्या ही मान रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही पूरा खुलासा होगा और आरोपित जेल में होंगे। वहीं सूत्रों की माने तो दिल्ली एम्स में हुए पोस्टमार्टम और पीजीआइ रोहतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मामूली अंतर है।

    एम्स की रिपोर्ट में टीथ बाइट यानी कुत्तों के नोंचने और शार्ट कट यानी किसी कट की बात सामने नहीं आ रही जबकि पीजीआइ की रिपोर्ट में ये बाते है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि पीजीआइ में पोस्टमार्टम 15 अगस्त को हुआ था और एम्स दिल्ली में 20 अगस्त को।

    पिछले कुछ दिन से सीबीआई टीम रेस्ट हाउस में बनाए कार्यालय में ही तथ्यों की जांच कर रही है और मामले से जुडे़ लोगों को भी जरूरत पड़ने पर वहीं बुलाया जा रहा है। अब सभी की निगाहें सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। वहीं मनीषा के स्वजनों का कहना है कि उन्हें सीबीआई से उम्मीद है मगर बेटी को न्याय नहीं मिला तो वे अगले कदम उठाएंगे।

    प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले को करीब ढाई महीने बीतने को है। शिक्षिका का 13 अगस्त को सिंघानी में नहर के पास शव मिला था। तीन सितंबर को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी। सीबीआई टीम मामले में बातचीत, प्ले स्कूल संचालक, स्टाफ से पूछताछ, नर्सिंग कालेज में पूछताछ के अलावा खाद-बीज दुकानदार देवेंद्र, बकरी पालक सतपाल, खेत मालिक पवन, साझेदार ईश्वर से पूछताछ कर चुकी है। सेंटरल फारेंसिक साइंस लैबोरेट्री ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की थी।

    यह है मामला

    प्ले स्कूल की शिक्षिका ढाणी लक्ष्मण वासी मनीषा 11 अगस्त को स्कूल में पढ़ाने गई थी मगर वापस नहीं लौटी। स्वजन ने उसकी काफी तलाश की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अगले दिन 12 अगस्त को गुमशुदगी का केस दर्ज किया। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव में नहर किनारे मिला।

    गले पर चोट के निशान देख स्वजनों ने हत्या के आरोप लगाए। नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया। मगर स्वजन ने शव लेने से इंकार करते हुए कहा कि

    पहले आरोपितों की गिरफ्तारी करें। स्वजनों की मांग पर पीजीआइ रोहतक में चिकित्सकों के बोर्ड ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। विसरा जांच करवाई गई। जिसमें सामने आया कि शरीर में जहरीला पदार्थ है। स्वजन ने धरना दिया और एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच की मांग की। प्रदेश सरकार ने ये दोनों मांगे मानी। जिसके बाद 21 अगस्त को गांव में ही शव का अंतिम संस्कार किया गया।

    सोशल मीडिया की वीडियों से स्वजन परेशान, सीबीआई को भी दी शिकायत

    मनीषा की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर भी काफी वीडियो वायरल हो रही है। कुछ वीडियों में तो पिता और मामा को ही आरोपित करार दिया जा रहा है। जिसे लेकर मृतका के स्वजन भी परेशान है।

    सीबीआई से बातचीत में स्वजनों ने यह बात भी रखी। स्वजनों ने कहा कि बेटी की मौत से पहले ही पूरा परिवार सदमे में है और ऊपर से ऐसी वीडियो और ज्यादा परेशान कर रही है। जिस पर सीबीआई अधिकारियों ने इस संदर्भ में भी कार्रवाई करने की बात कही।


    'बेटी की हत्या की गई है'

    मृतका के एक स्वजन ने बताया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। सीबीआई हमारे परिवार के हरेक सदस्य से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई टीम के अधिकारियों से मंगलवार को भी बातचीत हुई है और उन्होंने न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती, हत्या की गई है। उन्हें सीबीआई से उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा।