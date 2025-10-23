भिवानी में दर्दनाक हादसा, बाइक फिसलने से शिक्षक की मौत

संवाद सहयोगी, तोशाम। देवसर निवासी 40 वर्षीय सरकारी अध्यापक राजेश कुमार की मंगलवार देर सायं बादलवाला बिडौला सडक़ मार्ग पर एक सडक़ हादसे में मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। गांव बादलवाला के नजदीक उनकी मोटरसाइकिल अचानक फिसल गई, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े।

हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। राजेश कुमार सिवानी ब्लॉक के गांव गैंडावास स्थित सरकारी स्कूल में जेबीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे।