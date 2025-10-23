Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    भिवानी में दर्दनाक हादसा, बाइक फिसलने से शिक्षक की मौत

    By Shiv Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 05:12 AM (IST)

    तोशाम में एक दुखद घटना में, देवसर के 40 वर्षीय सरकारी अध्यापक राजेश कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बादलवाला के पास उनकी मोटरसाइकिल फिसलने से यह हादसा हुआ। वे सिवानी ब्लॉक के गैंडावास गांव में जेबीटी शिक्षक थे और बिडौला से भिवानी जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तोशाम: बाइक फिसलने से शिक्षक की दर्दनाक मौत

    संवाद सहयोगी, तोशाम। देवसर निवासी 40 वर्षीय सरकारी अध्यापक राजेश कुमार की मंगलवार देर सायं बादलवाला बिडौला सडक़ मार्ग पर एक सडक़ हादसे में मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। गांव बादलवाला के नजदीक उनकी मोटरसाइकिल अचानक फिसल गई, जिससे वे सड़क पर गिर पड़े।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। राजेश कुमार सिवानी ब्लॉक के गांव गैंडावास स्थित सरकारी स्कूल में जेबीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे।

    बताया जा रहा है कि वे किसी काम से बिडौला आए हुए थे और वहां से भिवानी की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में यह दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस ने मृतक के पिता राजबीर की शिकायत पर इत्तफाकिया कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम करवाकर स्वजन को सौंप दिया।