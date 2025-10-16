Language
    आत्महत्या या हत्या? मनीषा मौत मामले में कहां अटकी CBI की सुई, इस दिन तक हो जाएगा मामले का राजफाश

    By Shiv Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 10:57 PM (IST)

    भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई टीम ने सिंघानी और ढिगावा मंडी में घटनास्थल का निरीक्षण किया और चार घंटे तक जांच की। दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा हुआ है। सीबीआई ने प्ले स्कूल संचालक और अन्य संदिग्धों से पूछताछ की है। उम्मीद है कि सीबीआई जल्द ही मामले का खुलासा करेगी।

    शिक्षिका मनीषा मौत मामला: सीबीआई जांच में तेजी

    जागरण संवाददाता, भिवानी/ ढिगावा मंडी। प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में सीबीआई टीम ने चार घंटे तक घटनास्थल सिंघानी और ढिगावा मंडी में जांच की। टीम ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया।

    वीरवार सुबह करीब 10 बजे सीबीआई टीम गांव सिंघानी पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। टीम ने दोपहर बाद दो बजे तक सिंघानी, ढिगावा मंडी क्षेत्र में जांच की। बता दें कि शिक्षिका मनीषा की मौत को दो महीने से अधिक का समय बीत चुका है।

    पिछले 44 दिन से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। बावजूद इसके अभी भी मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा है। चर्चाएं हैं कि सीबीआई इस महीने इस मामले का पटाक्षेप कर देगी। शिक्षिका मनीषा का शव 13 अगस्त को सिंघानी में नहर के पास मिला था। तीन सितंबर को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी।

    सीबीआई टीम इस मामले में प्ले स्कूल संचालक, स्टाफ सदस्यों सहित नर्सिंग कालेज में पूछताछ कर चुकी है। इसके अलावा इस मामले में खाद-बीज दुकानदार देवेंद्र, बकरी पालक सतपाल, खेत मालिक पवन, साझेदार ईश्वर से पूछताछ की जा चुकी है।