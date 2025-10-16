आत्महत्या या हत्या? मनीषा मौत मामले में कहां अटकी CBI की सुई, इस दिन तक हो जाएगा मामले का राजफाश

जागरण संवाददाता, भिवानी/ ढिगावा मंडी। प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा की मौत मामले में सीबीआई टीम ने चार घंटे तक घटनास्थल सिंघानी और ढिगावा मंडी में जांच की। टीम ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया। वीरवार सुबह करीब 10 बजे सीबीआई टीम गांव सिंघानी पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। टीम ने दोपहर बाद दो बजे तक सिंघानी, ढिगावा मंडी क्षेत्र में जांच की। बता दें कि शिक्षिका मनीषा की मौत को दो महीने से अधिक का समय बीत चुका है।

पिछले 44 दिन से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। बावजूद इसके अभी भी मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा है। चर्चाएं हैं कि सीबीआई इस महीने इस मामले का पटाक्षेप कर देगी। शिक्षिका मनीषा का शव 13 अगस्त को सिंघानी में नहर के पास मिला था। तीन सितंबर को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी।