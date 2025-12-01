भिवानी में डंपर की टक्कर से छात्रा की मौत, दो घायल
तोशाम में एक डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 12वीं की छात्रा मुस्कान की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए। विनोद कुमार ने दोनों छात्राओं को लिफ्ट दी थी। ग्रामीणों ने पिंजोखरा और गारनपुरा के लिए अतिरिक्त बस सेवा की मांग की है, क्योंकि छात्रों को मजबूरन लिफ्ट लेकर स्कूल जाना पड़ता है। व्यापार मंडल ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है।
संवाद सहयोगी, तोशाम। कस्बे की झील के सामने सोमवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 12वीं की छात्रा मुस्कान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी छात्रा दिव्या व मोटरसाइकिल सवार विनोद कुमार घायल हो गए। पुलिस ने विनोद कुमार की शिकायत पर डंपर चालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्जकर लिया है।
दरियापुर निवासी विनोद कुमार ने बताया कि प्राईवेट कंपनी हिसार में नौकरी करता हूं और सोमवार को भिवानी जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से तोशाम की ओर आ रहा था। पिंजोखरा गांव में दो स्कूली छात्राएं दिव्या और मुस्कान रोजाना की तरह बस में अधिक भीड़ होने के कारण स्कूल पहुंचने के लिए लिफ्ट लेकर विनोद की मोटरसाइकिल पर बैठ गईं।
छात्राएं राजकीय माडल संस्कृती सीनियर सेकेंडरी स्कूल तोशाम में 11वीं और 12वीं की छात्राएं थीं। जब वे तोशाम झील के पास पहुंचे, तभी पीछे से तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। तीनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को राहगीरों ने तोशाम उपमंडल अस्पताल में पहुंचाया।
जहां डॉक्टरों ने मुस्कान को मृत घोषित कर दिया, जबकि विनोद और दिव्या को हल्की चोटें आईं और विनोद को प्राथमिक उपचार के बाद छूट्टी दे दी गई। दिव्या को उपचार के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। डंपर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
ग्रामीणों की मांग-पिंजोखरा व गारनपुरा के लिए अतिरिक्त बस सेवा
ग्रामीणों ने बताया कि सुबह स्कूल के समय स्याहड़वा से आने वाली एक ही बस में भारी भीड़ के कारण गारनपुरा, पिंजोखरा व आसपास के गांवों के छात्र-छात्राएं बस में चढ़ नहीं पाते। मजबूरन वह निजी वाहनों पर लिफ्ट लेकर स्कूल-कालेज पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि पिंजोखरा-गारनपुरा रूट पर एक स्पेशल बस चलाई जाए, ताकि छात्रों को जान जोखिम में डालकर यात्रा न करनी पड़े।
व्यापार मंडल प्रधान ने पुलिस प्रशासन को बताया जिम्मेदार
तोशाम व्यापार मंडल प्रधान जोगिंद्र मलिक ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण एक बेटी ने अपनी जान गंवाई। उन्होंने कहा कि बाईपास होते हुए भी भारी वाहनों को बाजार में प्रवेश क्यों दिया जाता है। भारी वाहनों के कारण बाजार में अक्सर जाम रहता है और लोग परेशान होते हैं। उन्होंने मांग की कि पुलिस प्रशासन तुरंत भारी वाहनों का मार्ग बदलकर उन्हें बाईपास से निकाले।
