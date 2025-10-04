हरियाणा के भिवानी में आवारा पशु बने लोगों की परेशानी का कारण, राहगीरों पर कर रहे हमले; स्कूल जाने से डर रहे बच्चे

बवानीखेड़ा में बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या से लोग परेशान हैं। ये पशु सड़कों पर यातायात बाधित करते हैं और राहगीरों पर हमले करते हैं जिससे बच्चों को स्कूल जाने में डर लगता है। खेतों में घुसकर ये किसानों की फसलें भी बर्बाद कर रहे हैं। शिकायत के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। नगरपालिका चेयरमेन ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

संवाद सहयोगी, बवानीखेड़ा। कस्बा बवानीखेड़ा में इन दिनों बेसहारा पशुओं की भरमार आमजन के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। सड़कों पर हर मोड़ पर खड़े ये पशु न केवल यातायात में बाधा डाल रहे हैं, बल्कि राहगीरों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर हमले की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कस्बे की मुख्य बाजार, बस स्टैंड, स्कूलों के बाहर और गलियों में बेसहारा पशु बेखौफ घूमते हैं। स्कूली बच्चों को इन पशुओं के डर से रास्ता बदलना पड़ता है। वहीं, खेतों में घुसकर ये पशु किसानों की फसल भी चौपट कर रहे हैं।

कस्बा निवासी सुभाष, राजेंद्र , मनोज, विनोद आदि ने बताया कि हर दिन कोई न कोई पशु के हमले का शिकार हो रहा है। प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कस्बे के लोगों की मांग है कि प्रशासन इस समस्या पर त्वरित कार्रवाई करे ताकि कस्बे में जन-जीवन सामान्य हो सके और किसी बड़ी दुर्घटना से पहले बेसहारा पशुओं की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके।