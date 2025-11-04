भिवानी में स्कूटी चोरी करने के बाद तोड़ी नंबर प्लेट, रंग बदला; फिर भी पुलिस ने किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव अजीतपुर से 21 अक्टूबर चोरी हुई स्कूटी को ऐसी हालत में बरामद किया गया है कि मालिक तो दूर उसे कोई नहीं पहचान सके। दरअसल आरोपित ने स्कूटी चोरी के बाद उसकी नंबर प्लेट तोड़ दी। इतना ही नहीं स्कूटी पर काला पेंट भी करवा दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से स्कूटी भी बरामद की गई है।

अजीतपुर वासी श्याम लाल ने थाना सदर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि 21 अक्टूबर की रात को उन्होंने अपनी स्कूटी को घर के बाहर खड़ा किया हुआ था। सुबह देखा तो स्कूटी नहीं मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में दो नवंबर को थाना सदर भिवानी के मुख्य सिपाही पवन कुमार ने आरोपित को काबू किया। आरोपित की पहचान अनिल पुत्र पवन कुमार निवासी अजीतपुर के रूप में हुई है।