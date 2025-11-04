भिवानी में स्कूटी चोरी करने के बाद तोड़ी नंबर प्लेट, रंग बदला; फिर भी पुलिस ने किया गिरफ्तार
भिवानी के अजीतपुर गांव से चोरी हुई स्कूटी बरामद हुई। आरोपी ने पहचान छुपाने के लिए नंबर प्लेट तोड़ दी और काला पेंट कर दिया था। श्याम लाल की शिकायत पर पुलिस ने अनिल नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 21 अक्टूबर को स्कूटी चोरी की थी। पुलिस ने स्कूटी बरामद कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव अजीतपुर से 21 अक्टूबर चोरी हुई स्कूटी को ऐसी हालत में बरामद किया गया है कि मालिक तो दूर उसे कोई नहीं पहचान सके। दरअसल आरोपित ने स्कूटी चोरी के बाद उसकी नंबर प्लेट तोड़ दी। इतना ही नहीं स्कूटी पर काला पेंट भी करवा दिया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से स्कूटी भी बरामद की गई है।
अजीतपुर वासी श्याम लाल ने थाना सदर पुलिस भिवानी को एक शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि 21 अक्टूबर की रात को उन्होंने अपनी स्कूटी को घर के बाहर खड़ा किया हुआ था। सुबह देखा तो स्कूटी नहीं मिली। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में दो नवंबर को थाना सदर भिवानी के मुख्य सिपाही पवन कुमार ने आरोपित को काबू किया। आरोपित की पहचान अनिल पुत्र पवन कुमार निवासी अजीतपुर के रूप में हुई है।
आरोपी ने स्कूटी चोरी करने के बाद स्कूटी की पहचान छुपाने के लिए उसकी नंबर प्लेट तोड़ दी थी वहीं आरोपी ने चोरी की गई स्कूटी के ऊपर काले रंग का पेंट करवा दिया था। जिससे स्कूटी की पहचान को छुपाया जा सके। आरोपित को न्यायालय में पेश कर आरोपित को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं।
