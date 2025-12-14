मुनाफे का सपना दिखाकर लूट लिए करोड़ों, स्टॉक में फायदे का लालच देकर चरखी दादरी के शख्स को बनाया शिकार

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर निवासी व्यक्ति को स्टाक मार्केट में बड़ा मुनाफ कमाने का झांसा देकर 1.12 करोड़ रुपये का फ्राड करने का मामला सामने आया है।

पीड़ित ने साइबर पुलिस थाना में शिकायत देकर उसके साथ ठगी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और रुपये वापस दिलाने की गुहार लगाई है।

पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में दादरी शहर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसको स्टाक मार्केट में निवेश करके ज्यादा प्रोफिट कमाने का झांसा दिया गया।