मुनाफे का सपना दिखाकर लूट लिए करोड़ों, स्टॉक में फायदे का लालच देकर चरखी दादरी के शख्स को बनाया शिकार
चरखी दादरी में एक व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में मुनाफे का लालच देकर 1.12 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने साइबर पुलिस थाने में शिकाय ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर निवासी व्यक्ति को स्टाक मार्केट में बड़ा मुनाफ कमाने का झांसा देकर 1.12 करोड़ रुपये का फ्राड करने का मामला सामने आया है।
पीड़ित ने साइबर पुलिस थाना में शिकायत देकर उसके साथ ठगी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और रुपये वापस दिलाने की गुहार लगाई है।
पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में दादरी शहर निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि उसको स्टाक मार्केट में निवेश करके ज्यादा प्रोफिट कमाने का झांसा दिया गया।
आरोपित ने उसे झांसे में लेकर एक करोड़ 12 लाख 45 हजार 615 रुपये की ठगी कर ली। उसने बताया कि उसके साथ ठगी 14 अक्टूबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 तक की गई।
इस समय अवधि में झांसा देकर उससे अलग-अलग राशि निवेश कराई गई। अपने साथ हुई ठगी कार पता चलते ही पीड़ित थाने पहुंचा व शिकायत सौंपी। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने शिकायत पर संज्ञान लेकर केस दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।