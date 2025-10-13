वाह! रेलवे भी कमाल है... 100 की स्पीड वाले ट्रैक पर 25-45 KM की रफ्तार से दौड़ रहीं ट्रेनें, यात्री कैसे पहुंचे घर! !

सुरेश मेहरा, भिवानी। वाह! रेलवे भी कमाल है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड वाले ट्रैक पर 25 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रेलगाड़ी दौड़ाई जा रही हैं। यात्रियों को यह हजम नहीं हो रहा आखिर ऐसा क्यों किया गया है। इसका कोई कारण भी नहीं बताया जा रहा है। भिवानी से रोहतक तक 49 किलोमीटर की दूरी है और यहां पर चल रही एक्सप्रेस गाड़ियां दो घंटे का समय ले रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जबकि वही गाड़ी रोहतक से बहादुरगढ़ के लिए 40 किलोमीटर का सफर मात्र 25 मिनट में पूरा कर रही है। इतना ही नहीं गाड़ियों का रोहतक और दूसरे स्टेशनों पर एक से डेढ़ घंटे का ठहराव भी कर रही हैं। यात्री पूछ रहे हैं उनके साथ यह खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है।

भिवानी रोहतक ट्रैक पर अप डाउन 12 गाड़ियां दौड़ रही रेलवे अधिकारियों के अनुसार भिवानी से रोहतक ट्रैक पर अप डाउन 12 गाड़ियां दौड़ रही हैं। ये गाड़ियां हैं तो एक्सप्रेस और इनकी रफ्तार पैसेंजर से भी कम है। यात्रियों को घंटों लेट होना पड़ रहा है। इन स्पीड बढ़ाने और समय की बचत के लिए कुछ गाड़ियों को भिवानी जंक्शन की बजाय भिवानी सिटी स्टेशन से चलाया गया लेकिन स्पीड बढ़ाने की बजाय कम कर दी गई।