भिवानी में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत गांव लालावास में लगा समाधान शिविर, ग्रामीणों की समस्याओं का किया गया समाधान

संवाद सूत्र, जुई। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत गांव लालावास में समाधान शिविर का आयोजन किया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और मौके पर समाधान का आश्वासन दिया।

शिविर में बिजली विभाग से जेई सुशील कुमार, जेई रामप्रहलाद, पंचायत विभाग से जेई मनीष कुमार, पब्लिक हेल्थ विभाग से जेई अरविंद श्योराण, सिंचाई विभाग से जेई सहित अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया।

इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, नालियों की सफाई, सिंचाई व्यवस्था, सड़क मार्गों व अन्य स्थानीय समस्याओं को विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखा। अधिकारियों ने समस्याओं का धैर्यपूर्वक समाधान करने का भरोसा दिलाया।

इस अवसर पर भाजपा नेता प्रदीप गोलागढ़, भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी रमेश लालावास बीडीसी, मार्केट कमेटी चेयरमैन मीर सिंह, सत्यनारायण शर्मा सहित गांव के लोग भी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़ा का मुख्य उद्देश्य गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना और उन्हें मौके पर ही हल करना है।

ग्रामीणों ने समाधान शिविर की सराहना की और कहा कि इस तरह के आयोजन से आमजन को बड़ी राहत मिलती है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से मांग की कि ऐसे शिविर नियमित अंतराल पर लगाए जाएं ताकि गांव स्तर पर लोगों की दिक्कतें जल्दी दूर हो सकें।