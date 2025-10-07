भिवानी में कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, SHO सुरेश कुमार ने बताए ट्रैफिक नियम

भिवानी के राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा पर एक व्याख्यान और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। ट्रैफिक एसएचओ सुरेश कुमार ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और यातायात नियमों का पालन करने के लिए कहा। प्राचार्य डॉ. त्रिलोक चंद ने भी सुरक्षित जीवन के लिए यातायात नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

जागरण संवाददाता, भिवानी। राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा पर विस्तार व्याख्यान और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम प्राचार्य डॉ. त्रिलोक चंद की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति और ट्रैफिक इंटरप्रिटेशन के तत्वावधान में प्रभारी प्रो. मनजीत की देखरेख में और प्रो. सतविंदर चौहान के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न किया। सेमिनार में विशेष रूप से ट्रैफिक एसएचओ सुरेश कुमार एवं उनकी टीम ने शिरकत की।

एसएचओ सुरेश कुमार ने सड़क सुरक्षा के महत्व के पर प्रकाश डाला। सड़क पर चलने के नियमों का पालन करना, यातायात सिग्नल को समझना और अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान रखना हर नागरिक की प्राथमिकता होनी चाहिए। जीवन को सार्थकता देने के लिए उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए और अपने-अपने लक्ष्य या मंजिल को प्राप्त करने के लिए जब हम उन नियमों को अपने जीवन में समा लेते हैं तभी वह नियम जीवन के विकास की सीढ़ी के रूप में हमारा आधार बनते हैं। प्राचार्य ने बताया कि सुरक्षित जीवन के लिए यातायात के नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है।