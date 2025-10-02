Language
    Haryana News: हादसों से सड़कें हो रहीं लाल, परिवारों को मिल रहा ताउम्र का दर्द; नौ महीने में 49 लोगों की मौत

    By suresh garg Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 03:00 PM (IST)

    चरखी दादरी जिले में सड़क हादसों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इस साल 9 महीनों में 49 लोगों की जान जा चुकी है जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 33 था। तेज गति और यातायात नियमों का उल्लंघन मुख्य कारण हैं। पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है पर भारी वाहनों पर नियंत्रण और ब्लैक स्पॉट को खत्म करना ज़रूरी है।

    Haryana News: हरियाणा में 49 लोगों की मौत (फाइल फोटो)

    हनी सोनी, चरखी दादरी। जिले में सड़क हादसों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे परिवारों को जीवनभर का दर्द मिल रहा है। इस वर्ष 9 माह के अंदर सड़क हादसों में 49 लोग जान गंवा चुके हैं जबकि 49 ही घायल हुए हैं। पिछले साल 30 सितंबर तक सड़क हादसों में 33 लोगों ने जान गंवाई थी।

    जिले में जो सड़क हादसे हो रहे हैं, उनमें से ज्यादातर का कारण तेज रफ्तार, शराब का सेवन और यातायात नियमों का पालन ना करना है। खास बात ये है कि 6 मुख्यमार्ग ऐसे हैं जहां सबसे अधिक हादसे हुए हैं।

    वर्ष 2024 के आंकड़ों की बात करें तो एक जनवरी से 30 सितंबर तक जिले में 40 सड़क हादसे हुए थे। इनमें 33 लोगों ने जान गंवाई थी जबकि 45 घायल हुए थे। पिछले साल सड़क हादसे में हर दो माह में औसतन 7 लोगों की मौत हुई। पिछले साल सड़क हादसों में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की अधिक मौत हुई थी।

    वहीं, इस साल की बात करें तो करीब 60 सड़क हादसे हुए हैं, जिनमें 49 लोगों की मौत हुई है और इतने ही घायल हुए हैं। इस साल हर दो माह में 11 लोगों की मौत हुई है। इस लिहाज से सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ा है जबकि जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। वहीं, वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2023 में भी सड़क हादसों की संख्या बढ़ी थी।

     ज्यादातर हादसों का कारण भारी वाहन

    दादरी जिले की बात करें तो पुलिस विभाग सड़कों पर हादसे वाले स्थान चिह्नित कर चुका है। दूसरी ओर सड़क सुरक्षा की बैठक में भी हादसों को रोकने पर अधिकारी मंथन करते हैं।

    हालांकि, धरातल पर उस तरह के प्रबंध नजर नहीं आते। पुलिस और जिला प्रशासन समेत संबंधित विभागों और सरकार को हादसों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। हादसों में कमी लाने के लिए ब्लैक स्पॉट खत्म करने जरूरी है। वहीं, ज्यादातर हादसों का कारण जिले में भारी वाहन बन रहे हैं और इन पर भी नकेल कसने की दरकार है।

     इन मार्गाें पर होते हैं हादसे

    नेशनल हाईवे 152-डी पर नियमित अंतराल में सड़क हादसे होते हैं, जिनमें कई लोग जान गंवाते हैं। इसी प्रकार दादरी-बाढड़ा, दादरी-रोहतक, दादरी-दिल्ली और दादरी- भिवानी और दादरी महेंद्रगढ़ रोड पर भी ज्यादा हादसे हुए हैं।

    जिले में नियमित अंतराल पर हो रहे सड़क हादसों में परिवारों को जीवनभर का दर्द मिल रहा है। इन हादसों में किसी परिवार को इकलौता बेटा तो किसी के मुखिया को जान गंवाना पड़ी।

    यातायाता नियमों का पालन करके सड़क हादसों में कमी लाई जा सकती है। इसके मद्देनजर जिला पुलिस जागरूकता अभियान चलाती है। इसके अलावा यातायात नियम तोड़ने वाले चालकों पर पुलिस की ओर से सख्ती भी बरती जाती है। अगर चालक यातायात नियमों का पालन करें तो स्वत: ही हादसों में कमी आ जाएगी। -योगेश कुमार, हेड कॉन्स्टेबल एवं प्रवक्ता, चरखी दादरी पुलिस