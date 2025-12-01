चरखी दादरी में सड़क किनारे मिला रिटायर्ड सूबेदार का शव, हत्या की आशंका
चरखी दादरी के डोहकी गांव में रिटायर्ड सूबेदार मंगलीराम का शव सड़क किनारे मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलीराम रविवार शाम को घर से निकले थे और वापस नहीं लौटे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। डोहकी गांव निवासी रिटायर्ड सूबेदार मंगलीराम (72) की संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई। उनका शव सोमवार सुबह पैंतावास कलां व पैंतावास खुर्द के बीच सड़क किनारे मिला। सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और दादरी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। वहीं, स्वजनों ने उनकी हत्या करने की आशंका जाहिर की है, जिसके आधार पर फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सिविल अस्पताल पहुंचे स्वजनों ने बताया कि मंगलीराम रविवार शाम को किसी काम से गांव कितलाना जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापिस घर नहीं लौटा। सोमवार सुबह उन्हें सूचना मिली कि मंगलीराम का शव पैंतावास कलां व पैंतावास खुर्द के बीच सड़क किनारे पड़ा है। सड़क के साथ बारिश से जहां मिट्टी कटाव हुआ है वहां पर मंगलीराम औंधे मुंह गिरा हुआ था।
वहीं, उनका मोबाइल पास में पड़ा हुआ था जबकि एक पैर का जूता गायब था। स्वजनों ने किसी अज्ञात पर हत्या करने के आरोप लगाते हुए मामले की जांच करने की मांग की। वहीं, सदर थाना पुलिस टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दादरी सिविल अस्पताल पहुंचाया। वहां स्वजनों के बयान दर्ज किए गए और इसके आधार पर हत्या का केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
एफएसएल टीम ने की शव की जांच
सबसे पहले डायल 112 टीम मौके पर पहुंची और सदर थाना पुलिस को सूचित किया। इसके बाद सदर थाना एसएचओ सतबीर सिहं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं, स्वजनों के हत्या की आशंका जताने के बाद एफएसएल टीम को सूचित किया गया। इसके बाद एफएसएल टीम अस्पताल पहुंची और शव की जांच की।
बोर्ड से कराया गया पोस्टमार्टम
सदर थाना एसएचओ सतबीर सिंह ने बताया कि मंगलीराम के बेटे अनिल के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल स्वजनों के बयान के आधार पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
चार बच्चों का पिता था
ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार मंगलीराम चार बच्चों का पिता था। उसका एक बेटा है जो आर्मी से रिटायर होने के बाद एसपीओ के तौर पर कार्यरत है। उसके अलावा तीन बेटियां हैं। सभी बच्चे विवाहित हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।