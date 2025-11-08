नाबालिग से सगे पिता और चचेरे भाई ने 2 साल तक किया दुष्कर्म, बदनामी का डर दिखाकर मां-दादी करा देती थी चुप

जागरण संवाददाता, भिवानी। जिले के एक गांव की 15 साल की किशोरी के साथ उसके पिता और चचेरे भाई ने दो साल तक लगातार दुष्कर्म किया। चचेरे मामा ने भी एक बार कमरे में बंद कर हाथ-पैर बांधकर रेप की कोशिश की। मंगलवार सुबह किशोरी ने महिला पुलिस थाने में शिकायत की।

तीन घंटे के अंदर पुलिस ने पिता, चचेरे भाई और चचेरे मामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी ने बताया आठ साल की थी तो मामा के घर गई थी। तीन साल पहले लौटी तो पिता ने शराब पीकर पहली बार गलत हरकत की। दो साल से हर रात यही होता है। विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी।

पिता के अत्याचार से तंग आकर किशोरी ने पड़ोसी चचेरे भाई को राज बताया। उसने पहले सहानुभूति दिखाई, फिर शादी का लालच देकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया। मंगलवार को चचेरा भाई किशोरी को थाने लाया और रोने का ड्रामा किया। महिला कर्मचारियों को शक हुआ तो पूछताछ में चचेरा भाई भी आरोपी मिला।