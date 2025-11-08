नाबालिग से सगे पिता और चचेरे भाई ने 2 साल तक किया दुष्कर्म, बदनामी का डर दिखाकर मां-दादी करा देती थी चुप
भिवानी जिले में एक 15 वर्षीय लड़की ने अपने पिता और चचेरे भाई पर दो साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि उसके चचेरे मामा ने भी दुष्कर्म की कोशिश की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने अपनी मां और दादी को भी इस बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, भिवानी। जिले के एक गांव की 15 साल की किशोरी के साथ उसके पिता और चचेरे भाई ने दो साल तक लगातार दुष्कर्म किया। चचेरे मामा ने भी एक बार कमरे में बंद कर हाथ-पैर बांधकर रेप की कोशिश की। मंगलवार सुबह किशोरी ने महिला पुलिस थाने में शिकायत की।
तीन घंटे के अंदर पुलिस ने पिता, चचेरे भाई और चचेरे मामा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी ने बताया आठ साल की थी तो मामा के घर गई थी। तीन साल पहले लौटी तो पिता ने शराब पीकर पहली बार गलत हरकत की। दो साल से हर रात यही होता है। विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी।
पिता के अत्याचार से तंग आकर किशोरी ने पड़ोसी चचेरे भाई को राज बताया। उसने पहले सहानुभूति दिखाई, फिर शादी का लालच देकर कई महीनों तक दुष्कर्म किया। मंगलवार को चचेरा भाई किशोरी को थाने लाया और रोने का ड्रामा किया। महिला कर्मचारियों को शक हुआ तो पूछताछ में चचेरा भाई भी आरोपी मिला।
किशोरी ने मां-दादी को कई बार रोकर बताया, लेकिन दोनों ने सिर्फ कहा पिता को समझा लेंगे। मां मजदूरी करती हैं। घर में तीन बच्चे हैं। बड़ी बहन, पीड़िता और छोटा भाई।
किशोरी की शिकायत के आधार पर आरोपी पिता, चचेरे भाई और चचेरे मामा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी मेडिकल जांच कराई गई है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। किशोरी का भी मेडिकल परीक्षण और काउंसलिंग की गई है।
- निरीक्षक कमलेश देवी, प्रबंधक महिला पुलिस थाना।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।