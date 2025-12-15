'मुझे न्याय दिलाओ', महापंचायत में रोते हुए बोले किसान नेता रवि आजाद; आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज है मामला

संवाद सहयोगी, बहल (भिवानी)। किसान नेता रवि आजाद पर संगीन आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज मामले में खाप पंचायतों व सतगामा कन्नी के प्रतिनिधियों की दो कमेटियां गठित की गईं। जो मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिलेगी और आरोप लगाने वाली किशोरी के स्वजन से मुलाकात कर मामले की जानकारी जुटाएगी। यह फैसला सोमवार को गोपालवास के चबूतरे पर हुई सर्वजातीय श्योराण खाप, सतगामा कन्नी की महापंचायत में लिया गया।

महापंचायत में पहुंचे रवि आजाद ने भी अपना पक्ष रखा। महापंचायत में मामले के आरोपित किसान नेता रवि आजाद ने रोते हुए मौजूद लोगों से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि वे अब तक अन्य मामलों में लोगों को न्याय दिलाने के लिए पंचायतों में जाते रहते हैं।

पहली बार वे खुद न्याय के लिए पंचायत में आए हैं। मुझे न्याय दिलाया जाए। मामले में अन्य आरोपितों ने भी महापंचायत में घटनाक्रम के बारे में बताया। उल्लेखनीय है कि किसान नेता रवि आजाद पर बहल क्षेत्र की एक किशोरी ने गांव छोड़ने के बहाने गाड़ी में बैठाने, उसके साथ छेड़छाड़ करने और किसी को बताने पर परिवार समेत जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं।

आरोप ये भी है कि आठ दिसंबर की रात उसका अपहरण करने का भी प्रयास किया गया। मामले में बहल थाना पुलिस ने पोक्सो व एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले को लेकर सर्वजातीय सतगामा कन्नी की ओर से महापंचायत बुलाई गई। महापंचायत की अध्यक्षता सिधनवा गांव के पूर्व सरपंच सुभाष चंद्र ने की।

महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी, सांगवान खाप के अध्यक्ष पूर्व विधायक सोमवीर सिंह सांगवान, सुमन हुड्डा, पूर्व विधायक ओमप्रकाश बड़वा, पूर्व विधायक मा. धर्मपाल ओबरा, इनेलो नेता विजय पंचगावा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों नेता, पूर्व विधायक और विभिन्न संगठनों के नेता पहुंचे।

महापंचायत में किसान नेता रवि आजाद का पक्ष सुनने के बाद खाप पंचायतों व सतगामा कन्नी के प्रतिनिधियों की दो कमेटियां गठित की गईं। जो इस प्रकरण की आगामी कार्रवाई करने के लिए मनोनीत की गईं। इन कमेटियों की अगुवाई सांगवान खाप के प्रधान पूर्व विधायक सोमवीर सांगवान करेंगे। करीब सात घंटे तक चली महापंचायत में हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के किसान संगठनों व खाप पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। कुछ वक्ताओं ने सीधे तौर पर एक भाजपा नेता पर आरोप लगाए। महापंचायत में एक महिला ने पूर्व पार्षद को मारे थप्पड़ महापंचायत के बीच में एक किसान महिला नेत्री ने एक पूर्व पार्षद पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए।

बताया जा रहा है कि वहीं हुक्का रखा था, जिस कारण विवाद हुआ। विवाद को लेकर खाप पंचायत प्रतिनिधियों ने कड़े शब्दों में निंदा की और आरोपित किसान नेत्री पर एफआइआर कराने के लिए महापंचायत के अध्यक्ष को कहा गया।