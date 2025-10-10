रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा, बोले- किसान संतुष्ट न नौजवान, हरियाणा में कानून व्यवस्था का निकला दिवाला
कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र और हरियाणा सरकार की कृषि नीतियों की आलोचना करते हुए किसानों की कर्जग्रस्तता और बाजरे की खरीद में हो रहे नुकसान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। सुरजेवाला ने भाजपा पर बिहार में झूठे वादे करने और हरियाणा में घोटालों के कारण साख खोने का आरोप लगाया।
संवाद सहयोगी, बाढड़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की कृषि विरोधी नीतियों से किसान कर्ज की दलदल में फंस गया है। सरकार अलग अलग नामों से कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन द्वारा दिए जा रहे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। बाजरे के उत्पादन से लेकर भाव तक एक तिहाई नुकसान झेल रहे किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही।
पुलिस कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति से लेकर नए कनेक्शन देने में सरकार विफल साबित हो रही है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को बाढड़ा अनाज मंडी में बाजरा खरीद का जायजा लेने के बाद श्योराण खाप अध्यक्ष बिजेंद्र बेरला की अध्यक्षता में कस्बे में संचालित धरने के 86 वें दिन किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गिरते हुए रुपये, जीडीपी में गिरावट, रोजगार क्षेत्र में कमी के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख खो चुकी है।
सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा व उसके सहयोगी दल बिहार में जाकर बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं। लेकिन उनको हरियाणा प्रदेश में किसानों के 86 दिनों से चल रहे धरने, सीइटी परीक्षा के बाद रोजगार ना देने, किसानों की फसलों के भाव देने में कंजूसी बरतने के बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि वहां की जनता को असलियत पता चल सके। 11 साल पहले जब भाजपा सत्ता में आई तो हरियाणा प्रदेश हर क्षेत्र में अग्रणी था। लेकिन अब बढ़ते घोटालों से साख गिर रही है। प्रदेश के सीएम को विदेशी दौरों व हवाई दौरे को छोड़कर धरातल पर उतरकर आमजन के हितों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए।
