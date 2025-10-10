रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को घेरा, बोले- किसान संतुष्ट न नौजवान, हरियाणा में कानून व्यवस्था का निकला दिवाला 

संवाद सहयोगी, बाढड़ा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव व कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार की कृषि विरोधी नीतियों से किसान कर्ज की दलदल में फंस गया है। सरकार अलग अलग नामों से कार्यक्रमों का आयोजन कर आमजन द्वारा दिए जा रहे टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है। बाजरे के उत्पादन से लेकर भाव तक एक तिहाई नुकसान झेल रहे किसानों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही।

पुलिस कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति से लेकर नए कनेक्शन देने में सरकार विफल साबित हो रही है। यह बात उन्होंने शुक्रवार को बाढड़ा अनाज मंडी में बाजरा खरीद का जायजा लेने के बाद श्योराण खाप अध्यक्ष बिजेंद्र बेरला की अध्यक्षता में कस्बे में संचालित धरने के 86 वें दिन किसानों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार गिरते हुए रुपये, जीडीपी में गिरावट, रोजगार क्षेत्र में कमी के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख खो चुकी है।