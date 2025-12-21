चरखी दादरी में चचेरे भाई की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, दशहरा की रात को किया था मर्डर

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव निमड़-बडेसरा में पुरानी रंजिश के चलते चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपित को गिरफ्तार किया है। मृतक के चचेरे भाई ने कुछ युवकों के साथ मिलकर दशहरा की रात को हमला कर मंदीप की हत्या कर दी थी। मामले में तीन आरोपित पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि रोहतक निवासी चौथे आरोपित को अब गिरफ्तार किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि आपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन के दादरी पुलिस ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर एक सदस्य को जान से मारने और चोरी करने के मामले में चौथे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

उन्होंने बताया कि बीते दो अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि निमड़ बडेसरा निवासी मंदीप लड़ाई-झगड़ा में घायल हुआ था जिसकी मौत हो गई है और उसका शव दादरी सिविल अस्पताल में है। इसी झगड़े में कमलेश, कर्मबीर, सुनीता व प्रदीप निवासी निमड़ बडेसरा घायल हुए हैं। सूचना मिलने पुलिस अस्पताल पहुंची। मृतक के पिता कर्मबीर ने इस दौरान पुलिस को शिकायत दी जिसमें उसने बताया कि एक अक्टूबर को रात को उसका लड़का मंदीप घर पर था। गांव का लड़का गुमान उर्फ सचिन गाड़ी लेकर आया और भैंस को साईड मारी।

वहीं, गाड़ी से एक्सीलेटर दबाकर भैंसों को बिदकाया और तेज आवाज में साउंड बजाया। जब उन्होंने उसको ऐसा करने से मना किया तो उसने गाली गलौच करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ आया और उन सभी ने उनके साथ डंडों से मारपीट की। झगड़े में उसके लड़के मंदीप व पत्नी कमलेश को ज्यादा चोटे लगी। मंदीप को सामान्य अस्पताल दादरी से रोहतक पीजीआइ रेफर कर दिया गया। दो अक्टूबर को उपचार के बाद मंदीप घर आ गया था। उसी रात करीब दस बजे वह परिवार के साथ घर पर सो रहा था।

तब गुमान सिंह, उसके साथी व उसके माता-पिता डंडा, कुल्हाड़ी, हाकी व अन्य हथियार लेकर आए और आते ही उन्होंने सबसे पहले मंदीप पर कुल्हाड़ी से वार किया। उसने बताया कि गुमान सिंह के साथ लगभग सात-आठ लोग थे जिन्होंने शराब पी हुई थी। झगड़े में उसे, उसकी लड़की सुनीता, पत्नी कमलेश व भतीजे प्रदीप को गंभीर चोट लगी। चोट लगने के कारण मंदीप बेहोश हो गया। उसे दादरी सिविल अस्पताल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई।