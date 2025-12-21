Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चरखी दादरी में चचेरे भाई की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, दशहरा की रात को किया था मर्डर

    By Sonu Jalgra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:49 PM (IST)

    चरखी दादरी के गांव निमड़-बडेसरा में पुरानी रंजिश के चलते चचेरे भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपित को गिरफ्तार किया है। दशहरा की रात को मंदी ...और पढ़ें

    Hero Image

    चरखी दादरी: चचेरे भाई की हत्या का आरोपित गिरफ्तार, पुलिस कार्रवाई जारी। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव निमड़-बडेसरा में पुरानी रंजिश के चलते चचेरे भाई की हत्या करने के मामले में पुलिस ने चौथे आरोपित को गिरफ्तार किया है। मृतक के चचेरे भाई ने कुछ युवकों के साथ मिलकर दशहरा की रात को हमला कर मंदीप की हत्या कर दी थी। मामले में तीन आरोपित पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि रोहतक निवासी चौथे आरोपित को अब गिरफ्तार किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसे कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि आपरेशन हाटस्पाट डोमिनेशन के दादरी पुलिस ने घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला कर एक सदस्य को जान से मारने और चोरी करने के मामले में चौथे आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    उन्होंने बताया कि बीते दो अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि निमड़ बडेसरा निवासी मंदीप लड़ाई-झगड़ा में घायल हुआ था जिसकी मौत हो गई है और उसका शव दादरी सिविल अस्पताल में है। इसी झगड़े में कमलेश, कर्मबीर, सुनीता व प्रदीप निवासी निमड़ बडेसरा घायल हुए हैं। सूचना मिलने पुलिस अस्पताल पहुंची। मृतक के पिता कर्मबीर ने इस दौरान पुलिस को शिकायत दी जिसमें उसने बताया कि एक अक्टूबर को रात को उसका लड़का मंदीप घर पर था। गांव का लड़का गुमान उर्फ सचिन गाड़ी लेकर आया और भैंस को साईड मारी।

    वहीं, गाड़ी से एक्सीलेटर दबाकर भैंसों को बिदकाया और तेज आवाज में साउंड बजाया। जब उन्होंने उसको ऐसा करने से मना किया तो उसने गाली गलौच करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ आया और उन सभी ने उनके साथ डंडों से मारपीट की। झगड़े में उसके लड़के मंदीप व पत्नी कमलेश को ज्यादा चोटे लगी। मंदीप को सामान्य अस्पताल दादरी से रोहतक पीजीआइ रेफर कर दिया गया। दो अक्टूबर को उपचार के बाद मंदीप घर आ गया था। उसी रात करीब दस बजे वह परिवार के साथ घर पर सो रहा था।

    तब गुमान सिंह, उसके साथी व उसके माता-पिता डंडा, कुल्हाड़ी, हाकी व अन्य हथियार लेकर आए और आते ही उन्होंने सबसे पहले मंदीप पर कुल्हाड़ी से वार किया। उसने बताया कि गुमान सिंह के साथ लगभग सात-आठ लोग थे जिन्होंने शराब पी हुई थी। झगड़े में उसे, उसकी लड़की सुनीता, पत्नी कमलेश व भतीजे प्रदीप को गंभीर चोट लगी। चोट लगने के कारण मंदीप बेहोश हो गया। उसे दादरी सिविल अस्पताल लाया गया जहां उसकी मौत हो गई।

    उसने इस दौरान आरोप लगाया था कि जब वह ओर उसका परिवार अस्पताल में दाखिल थे तो पीछे से गुमान सिंह, उसके साथी, उसके माता-पिता व नानी सावित्री ने उनके घर से 6 लाख नगद, व सोने, चांदी के गहने चोरी कर लिए। पुलिस ने मृतक की पिता पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू करते हुए निमड़ बडेसरा निवासी गुमान सिहं उर्फ सचिन व रोहतक जिला के भैराण निवासी मनीष व दीपक को पहले गिरफ्तार कर भिवानी जेल भेजा जा चुका है। वहीं, मामले में रोहतक जिले के भैराण निवासी चौथे आरोपित ललित को गिरफ्तार किया है। उसे पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।