    'PM मोदी ने लोगों को दिया दीपावली गिफ्ट', हरियाणा के मंत्री रणबीर गंगवा बोले- GST की दरों में कमी से बड़ी राहत

    By Shiv Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 05:11 PM (IST)

    भिवानी में बोलते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों में कमी करके देशवासियों को दीपावली का तोहफा दिया है। नई जीएसटी संरचना से गरीब मध्यम वर्ग और व्यापारियों सहित सभी को लाभ होगा। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के प्रधानमंत्री के आह्वान को साकार करने की बात कही जिससे देश का धन देश में ही रहेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

    जागरण संवाददाता, भिवानी। लोक निर्माण एवं जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी दरों में भारी कमी कर देश वासियों को दीपावली का एक तोहफा दिया है। जीएसटी की नई संरचना से गरीब, मध्यम वर्ग, आमजन, महिलाओं, व्यापारियों सहित हर वर्ग को सीधा फायदा होगा।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वदेशी वस्तुएं अपनाने के लिए किए गए आह्वान को भी साकार करना है, जिससे देश का पैसा देश में ही रहेगा। उद्योग-धंधों को बढावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि वस्तुओं की खरीद पर लगने वाले टैक्स का पैसा भी देश में ही रहेगा।

    मंत्री गंगवा मंगलवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक भी मौजूद रहे। मंत्री गंगवा ने कहा कि जीएसटी की नई संरचना के तहत रोजमर्रा में प्रयोग होने वाले सामान्य खाद्य पदार्थों पर जीरो टैक्स अपनाते हुए 12 से 18 प्रतिशत की बजाय पांच प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह के अनुरोध पर किसान हित को देखते हुए कृषि उपकरणों, फसल अवशेष प्रबंधन के उपकरणों व टै्रक्टर आदि पर पांच प्रतिशत जीएसटी किया गया है। इसी प्रकार से खाद और पेस्टीसाईड पर जीरो से पांच प्रतिशत किया गया है। आम आदमी को राहत प्रदान करते हुए दवाईयों पर जीरो टैक्स किया गया है। स्वास्थ्य उपकरणों पर जीएसटी घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है, जिससे उपचार सस्ता होगा।

    कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केवल स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं को 40 प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कदम देश को विकसित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

    इस दौरान जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसई सुनील रंगा और कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व चेयरमैन सतबीर वर्मा, भाजपा जिला महामंत्री रमेश पचेरवाल और रेखा राघव, जिला उपाध्यक्ष प्रदीप प्रजापत, सोनिया अत्री, नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन मामनचंद, रमेश टांक, मांगेराम, धर्मबीर ठेकेदार, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी रमेश मिश्रा, सतबीर बेरला, महावीर मोखरा, रामशरण ठेकेदार, अर्जुन सिंह व महेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे।

    जलभराव वाले जलघरों को किया जा रहा है चिन्हित

    जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि भारी बारिश से चलते जलभराव की स्थिति बनी, लेकिन विभाग ने पानी निकासी के पुख्ता प्रबंध किए। पहले की अपेक्षा तेज गति से पानी निकासी हुई। जलभराव वाले जलघरों को चिन्हित किया जा रहा है तो भविष्य के लिए योजना बनाकर काम किया जाए।

    उन्होंने कहा कि डीएपी-खाद की जरूरत किसानों को गेहूं और सरसों की बिजाई के दौरान पड़ती है। सरकार और कृषि किसान कल्याण विभाग ने पूरे प्रबंध किए हुए हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलेगी। किसानों को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है।