यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 14 ट्रेनें रद, रेलवे ने बताए कारण; कई गाड़ियों के रूट डायवर्ट

सुरेश मेहरा, भिवानी। अगले तीन माह यात्रियों के लिए रेल यात्रियों के लिए थोड़े कष्टमय रहेंगे। धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग, लुधियाना स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के अलावा घनी धुंध के चलते 14 रेलगाड़ियों को रद किया गया है।

यूं कहें कि इंटर लाकिंग के चलते सात, लुधियाना में पुनर्विकास कार्य के चलते पांच और धुंध के चलते दो गाड़ियां रद की गई हैं। इन गाड़ियों में यात्रियों विशेष कर हरियाणा से जुड़े प्रत्येक स्टेशन से 400-से 500 यात्री प्र्रतिदिन यात्रा करते हैं। ये गाड़ियां अलग-अलग तीन दिसंबर से शुरू होकर पांच से 27 फरवरी तक रद रहेंगी।