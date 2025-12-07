Language
    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 14 ट्रेनें रद, रेलवे ने बताए कारण; कई गाड़ियों के रूट डायवर्ट

    By Suresh Mehra Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:21 AM (IST)

    रेलवे ने घोषणा की है कि रखरखाव कार्यों के कारण 14 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कुछ ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे ...और पढ़ें

    यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 14 ट्रेनें रद, रेलवे ने बताए कारण। फाइल फोटो

    सुरेश मेहरा, भिवानी। अगले तीन माह यात्रियों के लिए रेल यात्रियों के लिए थोड़े कष्टमय रहेंगे। धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग, लुधियाना स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य के अलावा घनी धुंध के चलते 14 रेलगाड़ियों को रद किया गया है।

    यूं कहें कि इंटर लाकिंग के चलते सात, लुधियाना में पुनर्विकास कार्य के चलते पांच और धुंध के चलते दो गाड़ियां रद की गई हैं। इन गाड़ियों में यात्रियों विशेष कर हरियाणा से जुड़े प्रत्येक स्टेशन से 400-से 500 यात्री प्र्रतिदिन यात्रा करते हैं। ये गाड़ियां अलग-अलग तीन दिसंबर से शुरू होकर पांच से 27 फरवरी तक रद रहेंगी।

    ये गाड़ियां रहेंगी रद

    गाड़ी का नाम    कब से कब तक रद        रद रहने का कारण

    1. भिवानी से धुरी---------तीन दिसंबर से पांच फरवरी------धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य
    2. धुरी से सिरसा---------तीन दिसंबर से पांच फरवरी------धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य
    3. सिरसा से लुधियाना-----तीन दिसंबर से पांच फरवरी------धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य
    4. लुधियाना से भिवानी----तीन दिसंबर से पांच फरवरी------धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य
    5. लुधियाना से हिसार-----तीन दिसंबर से पांच फरवरी------धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य
    6. हिसार से अमृतसर-----तीन दिसंबर से पांच फरवरी------धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य
    7. अमृतसर से हिसार-----तीन दिसंबर से पांच फरवरी------धुरी स्टेशन पर इंटरलाकिंग कार्य
    8. हिसार से लुधियाना-----एक दिसंबर से 23 फरवरी------लुधियाना स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य
    9. लुधियाना से चुरू------एक दिसंबर से 23 फरवरी------लुधियाना स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य
    10. चुरू से लुधियाना------एक दिसंबर से 23 फरवरी------लुधियाना स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य
    11. लुधियाना से हिसार-----एक दिसंबर से 23 फरवरी------लुधियाना स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य
    12. हिसार से लुधियाना-----एक दिसंबर से 23 फरवरी------लुधियाना स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य
    13. अजमेर से अ्रमृतसर----चार दिसंबर से 26 फरवरी-------घनी धुंध के चलते
    14. अमृतसर से अजमेर----चार दिसंबर से 26 फरवरी------घनी धुंध के चलते


    इन रेलगाड़ियों का रूट किया है डायवर्ट

    हरिद्वार भाावनगर का रूट तीन दिसंबर से चार फरवरी तक अंबाला, पानीपत, रोहतक, डोभ, महम, हांसी हिसार किया गया है। इसके अलावा भावनगर से हरिद्वार गाड़ी का रूट चार दिसंबर से दो फरवरी तक हिसार, हांसी, महम, डोभ, रोहतक, पानीपत, अंबाला किया है। बांद्रा जम्मूतवी का रूट छह दिसंबर से 31 जनवरी तक हिसार, हांसी महम, डोभ, रोहतक, पानीपत, अंबाला आैर जम्मूतवी बांद्रा का रूट अंबाला, पानीपत, रोहतक, डोभ, महम, हांसी और हिसार किया गया है।

    नौ से 30 दिसंबर तक चलेगी मुंबई भिवानी रेलगाड़ी, आज से बुकिंग

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार नौ दिसंबर से मुंबई सेंट्रल से भिवानी के लिए स्पेशल रेलगाड़ी चलेगी। यह सप्ताह में मंगलवार आैर शुक्रवार को चलेगी। यह मुंबई से सुबह 10:30 बजे चल कर अगले दिन दोपहर बाद 13 बजे भिवानी पहुंचेगी। यह गाड़ी वाया सूरत, वड़ोदरा, रतलाम, चित्तोड़गढ़ अजमेर, जयपुरर और रेवाड़ी हाेते हुए भिवानी पहुंचेगी। इस गाड़ी के लिए सात दिसंबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी।

    धुरी में इंटरलाकिंग, लुधियाना में पुनिर्विकास के कार्य और दो गाड़ियां घनी धुंध के चलते रद की गई हैं। इसके अलावा नौ दिसंबर से भिवानी के लिए मुंबई भिवानी स्पेशल रेलगाड़ी शुरू हो रही है। यात्रियों के लिए यह गाड़ी बहुत बढिया साबित होने वाली है। डा. हरिश, सदस्य सलाहकार समिति रेलवे बीकानेर मंडल।