Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चरखी दादरी में ओवरलोड वाहन माफिया ने SDM टीम पर किया हमला, गनमैन की पिस्टल छीन किए दो फायर 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 07:57 PM (IST)

    चरखी दादरी में ओवरलोड वाहनों की जांच कर रही एसडीएम योगेश सैनी की टीम पर हमला हुआ। मानकावास गांव के पास बोलेरो और थार सवार युवकों ने गनमैन से पिस्तौल छीनकर दो फायर किए। पुलिस ने संदीप उर्फ गोलिया और विकास उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    चरखी दादरी में ओवरलोड वाहन माफिया ने SDM टीम पर किया हमला। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। प्रदेश में ओवरलोड वाहन माफिया अब कानून के रखवालों पर सीधे हमला करने से भी नहीं चूक रहे। शनिवार रात चरखी दादरी में ओवरलोड वाहनों की जांच कर रही एसडीएम योगेश सैनी की टीम पर बोलेरो और थार में सवार युवकों ने हमला कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इतना ही नहीं आरोपितों ने एसडीएम के सरकारी गनमैन की पिस्तौल छीनकर आरोपितों ने दो फायर किए, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। घटना मानकावास गांव के पास की है। आरोपित इसी गांव के हैं। पुलिस ने संदीप उर्फ गोलिया और विकास उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है।

    जांच में सामने आया कि विकास पेशे से ट्रांसपोर्टर है और कुछ दिन पहले उसकी ओवरलोड गाड़ी का एसडीएम टीम ने चालान किया था। शनिवार रात को भी उसकी एक अन्य गाड़ी को टीम ने रोका था, जिसके बाद यह झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार, एसडीएम योगेश सैनी अपनी टीम, गनमैन सिपाही मुकेश, एसएमजी संदीप, बिजेंद्र और चालक मंजीत के साथ चेकिंग कर रहे थे।

    तभी बोलेरो और थार में सवार चार युवक वहां पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए टीम पर टूट पड़े। आरोपितों ने गनमैन को पकड़कर लात-घूंसे मारे, वर्दी फाड़ दी और सरकारी पिस्तौल छीन ली। गोलिया ने भागते हुए दो गोलियां दागीं, लेकिन गनमैन बाल-बाल बच गया।

    घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों वाहनों को जब्त किया। बोलेरो से सरकारी पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, विकास के दो बड़े डंपर हैं जो क्रशर जोन में खनन कार्य में लगे हैं। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है।