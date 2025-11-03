चरखी दादरी में ओवरलोड वाहन माफिया ने SDM टीम पर किया हमला, गनमैन की पिस्टल छीन किए दो फायर
चरखी दादरी में ओवरलोड वाहनों की जांच कर रही एसडीएम योगेश सैनी की टीम पर हमला हुआ। मानकावास गांव के पास बोलेरो और थार सवार युवकों ने गनमैन से पिस्तौल छीनकर दो फायर किए। पुलिस ने संदीप उर्फ गोलिया और विकास उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। प्रदेश में ओवरलोड वाहन माफिया अब कानून के रखवालों पर सीधे हमला करने से भी नहीं चूक रहे। शनिवार रात चरखी दादरी में ओवरलोड वाहनों की जांच कर रही एसडीएम योगेश सैनी की टीम पर बोलेरो और थार में सवार युवकों ने हमला कर दिया।
इतना ही नहीं आरोपितों ने एसडीएम के सरकारी गनमैन की पिस्तौल छीनकर आरोपितों ने दो फायर किए, हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ। घटना मानकावास गांव के पास की है। आरोपित इसी गांव के हैं। पुलिस ने संदीप उर्फ गोलिया और विकास उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया है।
जांच में सामने आया कि विकास पेशे से ट्रांसपोर्टर है और कुछ दिन पहले उसकी ओवरलोड गाड़ी का एसडीएम टीम ने चालान किया था। शनिवार रात को भी उसकी एक अन्य गाड़ी को टीम ने रोका था, जिसके बाद यह झगड़ा शुरू हुआ। पुलिस के अनुसार, एसडीएम योगेश सैनी अपनी टीम, गनमैन सिपाही मुकेश, एसएमजी संदीप, बिजेंद्र और चालक मंजीत के साथ चेकिंग कर रहे थे।
तभी बोलेरो और थार में सवार चार युवक वहां पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए टीम पर टूट पड़े। आरोपितों ने गनमैन को पकड़कर लात-घूंसे मारे, वर्दी फाड़ दी और सरकारी पिस्तौल छीन ली। गोलिया ने भागते हुए दो गोलियां दागीं, लेकिन गनमैन बाल-बाल बच गया।
घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों वाहनों को जब्त किया। बोलेरो से सरकारी पिस्तौल और आठ कारतूस बरामद हुए। पुलिस के अनुसार, विकास के दो बड़े डंपर हैं जो क्रशर जोन में खनन कार्य में लगे हैं। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।