    चरखी दादरी में बारातियों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत; चार घायल

    By Sonu Jalgra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:37 PM (IST)

    चरखी दादरी में नेशनल हाईवे 148 बी पर बारातियों की स्कॉर्पियो पलटने से एक की मौत हो गई और चार घायल हो गए। मृतक भिवानी का अमरदीप था, जो शादी समारोह से लौट रहा था। गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलटी, जिससे अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    चरखी दादरी: बारातियों की स्कॉर्पियो पलटी, एक की मौत।

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव पैंतावास के समीप नेशनल हाईवे 148 बी पर बारातियों की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में स्कोर्पियो सवार एक बाराती की मौत हो गई जबकि चार घायल हो गए। मृतक की पहचान भिवानी के जीतूवाला जोहड़ क्षेत्र निवासी 30 वर्षीय अमरदीप उर्फ शीशू के रूप में हुई। पुलिस ने रविवार को दादरी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया गया।

    वहीं, हादसे के बाद शादी की खुशी मातम में बदल गई। स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार भिवानी निवासी सुमित के बड़े भाई के साला के लड़के की दिनोद में शादी थी। भिवानी के जीतूवाला जोहड़ क्षेत्र निवासी सुमित अपने चार स्थानीय दोस्तों को साथ लेकर इस शादी समारोह में शामिल हुआ था और शनिवार रात को दिनोद से दादरी जिले के गांव रामनगर बारात में आ रहे थे।

    उसी दौरान जब वे पैंतावास के समीप नेशनल हाईवे 148 बी पर बने पुल के समीप पहुंचे तो गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। उसी दौरान अमरदीप गाड़ी से बाहर सड़क पर गिर गया और गंभीर चोटें लगने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

    जबकि गाड़ी सवार सुमित (25), मोनू (30), सन्नी (26) व राहुल उर्फ काला (20) घायल हो गए। गाड़ी चालक सन्नी गंभीर रूप से घायल है और वह दादरी के एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। सदर थाना पुलिस ने सिविल अस्पताल पहुंचकर कागजी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया। जांच अधिकारी एएसआई विनोद कुमार ने बताया कि मृतक के बड़े भाई दीपक के बयान दर्ज कर मामले में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की गई है।

    एक साल की बच्ची का पिता था मृतक

    मृतक अमरदीप की साल 2020 में शादी हुई थी। वह एक साल की बच्ची की पिता था और उसकी पत्नी गर्भवती है। वह रंग-पैंट करके अपने परिवार का गुजर-बसर करता था। वह खुशी-खुशी अपने दोस्त सुमित के साथ शादी में गया था। लेकिन सड़क हादसे ने परिवार से उनका सहारा छिन लिया।