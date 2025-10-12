भिवानी में नेशनल बॉक्सर को उम्रकैद की सजा, दो साल पहले की थी भाई-भाभी और भतीजी की बेरहमी से हत्या

जागरण संवाददाता, भिवानी। प्रॉपर्टी के लालच में भाई, भाभी और भतीजी की हत्या करने वाले नई बस्ती निवासी नेशनल बॉक्सर विजेंद्र और विद्यानगर वासी उसके साथी प्रदीप को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 90-90 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा होगी।

यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार की अदालत ने सुनाया है। मामला जनवरी 2023 का है। नई बस्ती निवासी शिक्षक राजेश, उसकी पत्नी सुशीला व 16 वर्षीय उनकी बेटी की हत्या की गई। तीनों के शव 25 जनवरी 2023 को उनके घर में ही मिले। उनकी मौत अंगीठी से दम घुटने के कारण हुई। शुरुआत में मामला सिर्फ हादसा लग रहा था। मगर रसोई में खुले में रखा और बिखरा सामान संशय पैदा कर रहा था।

मृतका सुशीला के पिता ने सवाल उठाते हुए बताया कि वे तो अंगीठी का विरोध करते थे। उनके पास अंगीठी थी ही नहीं। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की। सीसीटीवी खंगाले तो मृतक राजेश का भाई नेशनल बॉक्सर रहा विजेंद्र उर्फ डॉक्टर ही घर आता-जाता नजर आ रहा था।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सारा खुलासा हुआ। विजेंद्र ने ही अपने साथी विद्यानगर वासी प्रदीप के साथ भाई राजेश, उसकी पत्नी सुशीला व 16 वर्षीय बेटी की हत्या की थी। साजिश के तहत भाई, भाभी और भतीजी को जूस में नींद की गोलियां देकर वारदात को अंजाम दिया था।

तीनों के बेसुध होने पर उनके कमरे में अंगीठी जलाकर कमरा दोनों तरफ से बंद कर दिया था। विजेंद्र और उसका साथी मकान को अंदर से बंद कर छत के रास्ते कूदकर भाग गए थे। अंगीठी के धुएं में दम घुटने से परिवार के तीनों सदस्यों की मौत हो गई थी। इस घटना में घर से सारे आभूषण भी गायब थे, जिस कारण शक और गहरा गया।