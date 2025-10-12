Language
    भिवानी में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का चाबुक, 'चालान काटो अभियान' के तहत 60 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई

    By Navneet Navneet Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:42 PM (IST)

    नगर पालिका प्रशासन ने शहर में अस्थाई अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ चालान काटे। इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त करना है, क्योंकि अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आगे भी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और लोगों से अतिक्रमण न करने की अपील की है।

    संवाद सहयोगी, बवानीखेड़ा (भिवानी)। कस्बा बवानीखेड़ा में पिछले दो दिन से त्योहारी सीजन के चलते नगर पालिका प्रशासन ने बाजार में दुकानदारों के शहर में अस्थाई अतिक्रमण किए जाने पर चालान काटो अभियान शुरू कर दिया हैं। चालान काटने से बाजार के दुकानदारों में हड़कंप मच गया और अधिकतर दुकानदारों ने स्वयं ही अस्थाई अतिक्रमण को अपने स्तर पर हटा लिया।

    नगर पालिका सचिव संदीप गर्ग ने बताया कि त्योहार के सीजन के चलते कस्बे के बाजारों में काफी चहल-पहल रहती है और भीड़ बढ़ जाती है। अधिकतर दुकानदारों ने दुकान के आगे तख्त व काउंटर आदि डालकर सामान रखकर अस्थाई अतिक्रमण किया हुआ है।

    उन्होंने बताया कि नगरपालिका ने तीन टीमों का गठन करके दुकानदारों के चालान काटे शुरू कर दिए हैं।  नगर पालिका ने चालान काटने के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है। टीम नंबर एक का नेतृत्व अजीत राठौर टीम नंबर दो का नेतृत्व शिवपाल लेखाकार वह तीन नंबर तीन का नेतृत्व नेतृत्व कपूर कसाना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 60 दुकानदारों के चालान काटे जा चुके हैं। इसके बाद भी यदि दुकानदार अतिक्रमण को नहीं हटते हैं तो उनके खिलाफ निर्माण अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर सुनील, राकेश, प्रमोद सहित नगर पालिका के अनेक कर्मचारी भी टीम के साथ मौजूद रहे।