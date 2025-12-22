चरखी दादरी में लापता युवक का 8 दिन बाद नहर में मिला शव, स्वजनों ने जताई हत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव बिंद्राबन से आठ दिन पहले लापता युवक का शव इंद्रा कैनाल में मिला है। सूचना मिलने पर अटेला चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया और एफएसएल टीम को बुलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिसके बाद शव को दादरी के सिविल अस्पताल शवगृह में रखवाया। लेकिन शव डि-कंपोज होना शुरू होने के कारण स्थानीय सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं हो सका और शव को रोहतक पीजीआई भेजा गया है। स्वजनों ने मामले की जांच की मांग की है। मृतक की पहचान बिंद्राबन निवासी 23 वर्षीय प्रदीप के रूप में हुई है।

स्वजनों ने बताया कि बीते 14 दिसंबर को गांव जगरामबास निवासी युवक प्रदीप को घर से लेकर गया था। जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। तीन दिन इंतजार करने के बाद उन्होंने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई और अपने स्तर पर तलाश शुरू की।

इस दौरान इंद्रा कैनाल में पानी कम करवाकर वहां भी तलाश की। उन्होंने बताया कि इंद्रा कैनाल में पानी कम होने पर रविवार शाम गांव बिलावल की सीमा में एक शव नहर में दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया तो शव प्रदीप का ही था।

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर दादरी सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया था। पानी में रहने के कारण शव क्षत-विक्षत हो गया था जिसके चलते पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआइ भेजा गया। दादरी सिविल अस्पताल पहुंचे मृतक के भाई नरेंद्र ने बताया कि उन्हें शक है कि उसके भाई की हत्या हुई है। उसने बताया कि जो युवक उसके भाई को अपने साथ लेकर गया था उससे उन्होंने जानकारी ली तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

उसने उन्हें बताया कि 15 दिसंबर को अल सुबह करीब तीन बजे वह उसकी बाइक लेकर चला गया था उसके बाद उसे कोई जानकारी नहीं है। स्वजनों ने बताया कि प्रदीप का फोन भी नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि कई बिंदु ऐसे हैं जिसे देखकर उन्हें शक जाहिर होता है। इसलिए मामले की जांच की जानी चाहिए।

लापता होने पर दी थी ये शिकायत पुलिस को दी शिकायत में बिंद्राबन निवासी नरेंद्र ने बताया था कि वे सात भाई-बहन हैं। पांच बहनें शादीशुदा हैं। उसका 23 वर्षीय छोटा भाई प्रदीप दिल्ली कोचिंग लेता था। लेकिन अब करीब दो महीने से घर पर ही था। 14 दिसंबर की रात को उसके भाई के पास जगरामबास निवासी निटू का फोन आया और वह उसके साथ चला गया। जो वापस घर नहीं लौटा। उन्होंने उसके फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया तो फोन स्विच मिला। जिसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी।