खनन कार्य बंद, निर्माण सामग्री महंगी; GRAP-4 के कड़े प्रतिबंध लागू, NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में सरकार

संवाद सहयोगी, तोशाम। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर प्रशासन ने शनिवार देर सायं से ग्रेप-चार के कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके चलते क्षेत्र के खानक और खरकड़ी सोहान पहाड़ों में होने वाला खनन कार्य आगामी आदेशों तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

खनन गतिविधियां रुकते ही इसका सीधा असर निर्माण सामग्री की आपूर्ति और कीमतों पर देखने को मिला। रविवार को ही भवन निर्माण सामग्री के दामों में करीब डेढ़ सौ से दो सौ रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ग्रेप-चार लागू होने के बाद क्रेशर इकाइयों को भी बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में रोड़ी और क्रेशर स्टोन की आपूर्ति बाधित हो गई है।

शनिवार तक जहां क्रेशर का भाव 750 रुपये प्रति टन और रोड़ी का भाव 700 रुपये प्रति टन था, वहीं प्रतिबंध लगते ही रोड़ी के दाम बढ़कर 850 रुपये प्रति टन और क्रेशर का भाव 900 से एक हजार रुपये प्रति टन तक पहुंच गया।

यदि यह पाबंदी लंबे समय तक जारी रहती है तो आने वाले दिनों में निर्माण सामग्री की भारी किल्लत हो सकती है, जिससे मकान निर्माण और विकास कार्यों पर फिर से ब्रेक लगने की आशंका है। खनन बंदी से रोजगार पर भी गहरा असर पड़ रहा है।