हत्या या आत्महत्या के बीच में ही उलझकर रह गई मनीषा, 107 दिन बाद भी नहीं खुला मौत का रहस्य



जागरण संवाददाता, भिवानी। प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत को 107 दिन बीत चुके हैं। करीब 85 दिन से तो जांच सीबीआइ के पास है। बावजूद इसके अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या। स्वजन का दावा है कि मनीषा की हत्या की गई और उनका पूरा शक नर्सिंग कालेज पर है। इतना ही नहीं स्वजन ने बताया कि सीबीआइ अधिकारियों से उनकी बात हुई है और महीनेभर में खुलासे की बात कही गई है।