    हत्या या आत्महत्या के बीच में ही उलझकर रह गई मनीषा, 107 दिन बाद भी नहीं खुला मौत का रहस्य

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    भिवानी में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत का रहस्य 107 दिन बाद भी अनसुलझा है। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि यह हत्या है या आत्महत्या। परिवार का दावा है कि मनीषा की हत्या की गई थी और उन्हें एक नर्सिंग कॉलेज पर संदेह है। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था, और मनीषा का शव नहर किनारे मिला था।

    मनीषा की मौत का रहस्य: 107 दिन बाद भी सीबीआई जांच जारी (File Photo)


    जागरण संवाददाता, भिवानी। प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत को 107 दिन बीत चुके हैं। करीब 85 दिन से तो जांच सीबीआइ के पास है। बावजूद इसके अब तक यह खुलासा नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या। स्वजन का दावा है कि मनीषा की हत्या की गई और उनका पूरा शक नर्सिंग कालेज पर है। इतना ही नहीं स्वजन ने बताया कि सीबीआइ अधिकारियों से उनकी बात हुई है और महीनेभर में खुलासे की बात कही गई है।

    क्या है मामला?

    प्ले स्कूल की शिक्षिका ढाणी लक्ष्मण वासी मनीषा 11 अगस्त को स्कूल में पढ़ाने गई थी मगर वापस नहीं लौटी। स्वजन ने उसकी काफी तलाश की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अगले दिन 12 अगस्त को गुमशुदगी का केस दर्ज किया। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव में नहर किनारे मिला। गले पर चोट के निशान देख स्वजनों ने हत्या के आरोप लगाए। नागरिक अस्पताल में चिकित्सकों के बोर्ड ने शव का पोस्टमार्टम किया।

     
     