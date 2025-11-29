मनीषा मौत मामला: गांव में आज होगी पंचायत, प्रदेशभर से पहुंचेंगे दो हजार लोग; CBI ने पांच घंटे तक की जांच
भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत के मामले में सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई टीम ने सिंघानी गांव में घटनास्थल पर पांच घंटे तक जांच की। वहीं, ग्रामीण रविवार को पंचायत करने की तैयारी में हैं, जिसमें प्रदेशभर से लोगों को बुलाया गया है। परिजन सीबीआई जांच में हो रही देरी से चिंतित हैं और जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं।
जागरण संवाददाता, भिवानी/ढिगावा मंडी। शिक्षिका मनीषा मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम शनिवार को भी घटनास्थल सिंघानी पहुंची। टीम ने सिंघानी गांव में करीब पांच घंटे तक जांच की। वहां सुनसान क्षेत्र, एक भवन में जांच की।
वहीं, दूसरी ओर गांव में ग्रामीण रविवार को होने वाली पंचायत और अनशन की तैयारियों में लगे हैं। यहां मंदिर के पास मैदान साफ कर लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। स्वजन और ग्रामीणों का दावा है कि करीब 1500 से 2000 लोग गांव में पहुंचेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा का 13 अगस्त को सिंघानी में नहर के पास शव मिला था। पिछले करीब तीन माह से मामले की जांच सीबीआइ कर रही है। बावजूद इसके अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि यह हत्या है या आत्महत्या।
सीबीआई की जांच को लेकर स्वजन और ग्रामीण भी असमंजस में हैं। स्वजन का कहना है कि सीबीआई जांच में बहुत ज्यादा देरी हो रही है। किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा। स्वजन की मांग है कि बेटी को न्याय मिले।
सीबीआई बताए कि जांच किस ओर चल रही है। आखिर इतना समय क्यों लग रहा है। इन्हीं बातों को लेकर रविवार को गांव में पंचायत होगी, जिसमें प्रदेशभर से ग्रामीणों को बुलाया गया है। पंचायत में स्वजन भी मौजूद रहेंगे।
तीन सितंबर से सीबीआई मामले की जांच में जुटी
स्वजन की मांग पर और प्रदेश सरकार के निर्देश पर तीन सितंबर को सीबीआइ ने इस मामले की जांच शुरू की थी। नवंबर के शुरुआती दिनों में जांच कर सीबीआइ की टीम दिल्ली लौट गई थी। मंगलवार को टीम फिर वापस भिवानी लौटी है।
बुधवार को टीम ने अपने रेस्ट हाउस में बने कार्यालय में ही मामले से जुडे़ तीन लोगों से पूछताछ की। वीरवार और शुक्रवार को टीम ने सिंघानी घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में जांच की थी। शनिवार को भी चार सदस्यीय सीबीआइ टीम दोपहर करीब एक बजे गांव सिंघानी में पहुंची। यहां घटनास्थल, आसपास के क्षेत्रों में जांच की। टीम सायं करीब छह बजे तक वहीं रुककर जांच करती रही।
