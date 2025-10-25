मनीषा मौत मामला: घटनास्थल पर फिर पहुंची CBI, 20 मिनट तक चली जांच; अब कभी भी सौंप सकती है रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, भिवानी। प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा की मौत को 75 दिन बीत चुके हैं। पिछले 52 दिन से सीबीआई जांच कर रही है। इसके बावजूद मामला अभी तक हत्या और आत्महत्या के बीच ही उलझा हुआ है। चार सदस्यीय सीबीआई टीम शुक्रवार को फिर सिंघानी गांव पहुंची और शिक्षिका मनीषा के शव मिलने वाले स्थान का करीब 20 मिनट तक निरीक्षण किया। इसके बाद सड़क किनारे भी करीब 20 मिनट तक जांच-पड़ताल करते हुए मामले को लेकर मंथन किया। स्वजन की मानें तो परिवार के प्रत्येक सदस्य से पूछताछ हो चुकी है। केस से जुड़े अन्य लोगों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माना जा रहा है कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी सीबीआई टीम रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप सकती है। ढाणी लक्ष्मण वासी मनीषा का 13 अगस्त को सिंघानी गांव में नहर के पास शव मिला था। तीन सितंबर को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी।