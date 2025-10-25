मनीषा मौत मामला: घटनास्थल पर फिर पहुंची CBI, 20 मिनट तक चली जांच; अब कभी भी सौंप सकती है रिपोर्ट
भिवानी में प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। सीबीआई 52 दिनों से जांच कर रही है, लेकिन यह तय नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या। सीबीआई टीम ने सिंघानी गांव में घटनास्थल का फिर से निरीक्षण किया है और परिवार सहित कई लोगों से पूछताछ की है।
जागरण संवाददाता, भिवानी। प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा की मौत को 75 दिन बीत चुके हैं। पिछले 52 दिन से सीबीआई जांच कर रही है। इसके बावजूद मामला अभी तक हत्या और आत्महत्या के बीच ही उलझा हुआ है।
चार सदस्यीय सीबीआई टीम शुक्रवार को फिर सिंघानी गांव पहुंची और शिक्षिका मनीषा के शव मिलने वाले स्थान का करीब 20 मिनट तक निरीक्षण किया। इसके बाद सड़क किनारे भी करीब 20 मिनट तक जांच-पड़ताल करते हुए मामले को लेकर मंथन किया। स्वजन की मानें तो परिवार के प्रत्येक सदस्य से पूछताछ हो चुकी है। केस से जुड़े अन्य लोगों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है।
माना जा रहा है कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी सीबीआई टीम रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप सकती है। ढाणी लक्ष्मण वासी मनीषा का 13 अगस्त को सिंघानी गांव में नहर के पास शव मिला था। तीन सितंबर को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी।
सीबीआई टीम इस मामले में प्ले स्कूल संचालक, स्टाफ सदस्यों व नर्सिंग कालेज में पूछताछ के अलावा खाद-बीज दुकानदार देवेंद्र, बकरी पालक सतपाल, खेत मालिक पवन, साझेदार ईश्वर से पूछताछ कर चुकी है।
स्वजन मनीषा की हत्या किए जाने के आरोप लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से भिवानी के रेस्ट हाउस कार्यालय में रहकर ही मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम शुक्रवार को कुछ तथ्यों की जांच के लिए फिर घटनास्थल पर पहुंची और बारीकी से क्षेत्र का निरीक्षण किया। यहां निरीक्षण के बाद आपसी विचार विमर्श कर टीम वापस भिवानी कार्यालय लौट गई।
