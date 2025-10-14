मनीषा मौत मामला: 'दीवाली से पहले...', पिता ने कही दिल छूने वाली बात; 42 दिनों से जांच कर रही CBI
भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला अभी भी अनसुलझा है। सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन हत्या और आत्महत्या के बीच उलझन बनी हुई है। परिजनों ने सरकार से दिवाली से पहले न्याय की मांग की है और चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर वे आंदोलन करेंगे। सीबीआई ने दोबारा जांच की है और परिजनों से पूछताछ की है। विसरा रिपोर्ट में भिन्नता बताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, भिवानी। शिक्षिका मनीषा की मौत को दो महीने से अधिक समय बीत चुका है। पिछले 42 दिन से सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। बावजूद इसके मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा है। स्वजन ने अब सरकार से मांग की है कि दीवाली से पहले न्याय मिले। साथ ही यह भी कहा कि हमें न्याय नहीं मिला तो कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे।
वहीं, इस मामले में सीबीआई टीम मंगलवार को जांच के लिए एक बार फिर मनीषा के गांव ढाणी लक्ष्मण पहुंची। स्वजन से करीब तीन घंटे तक पूछताछ की गई। स्वजन ने सीबीआइ टीम से भी मामले की जल्द जांच कर आरोपितों पर कार्रवाई की मांग की है। प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा का 13 अगस्त को सिंघानी में नहर के पास शव मिला था। केस हेंडओवर होने के बाद तीन सितंबर को सीबीआइ ने इस मामले में जांच शुरू की थी।
सीबीआई टीम प्ले स्कूल संचालक, स्टाफ सदस्यों सहित खाद-बीज दुकानदार देवेंद्र, बकरी पालक सतपाल, खेत मालिक पवन, साझेदार ईश्वर से पूछताछ कर चुकी है। नर्सिंग कालेज में भी टीम ने पूछताछ की है। इसके अलावा सेंट्रल फारेंसिक साइंस लैबोरेट्री ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की थी।
सीबीआइ टीम ने विसरा जांच समेत अनेक सैंपल की जांच भी दोबारा करवाई। हैंडराइटिंग का भी दोबारा मिलान करवाया। अब ये रिपोर्ट सीबीआइ टीम के पास है और इनमें आया क्या है, ये किसी को नहीं पता। स्वजन की मानें तो विसरा रिपोर्ट अलग है।
अब टीम ने स्वजन को आश्वासन दिया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है। दूसरी ओर स्वजन का कहना है कि मामले में ढिलाई बरती जा रही है। स्वजन ने बताया कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि मामले में जल्द न्याय दिलाया जाए। सीबीआइ से उम्मीद है कि बेटी को न्याय मिलेगा। पिछले सप्ताहभर से रेस्ट हाउस में चल रही तथ्यों की जांच सीबीआइ टीम रेस्ट हाउस में रहकर ही तथ्यों की जांच कर रही है और मामले से जुड़े लोगों को यहीं बुलाकर पूछताछ की जा रही है। यहां प्ले स्कूल की चार महिला स्टाफ सदस्यों, डायल 112 पुलिस टीम व अन्य से पूछताछ कर बयान कलमबद्ध किए जा चुके हैं।
