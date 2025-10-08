Language
    58 दिन बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी, मनीषा मौत मामले में परिजनों से डेढ़ घंटे हुई पूछताछ, कहां तक पहुंची CBI की जांच?

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:04 AM (IST)

    भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला हत्या और आत्महत्या के बीच फंसा हुआ है। सीबीआई जांच में जुटी है और मृतका के परिवार ने सीबीआई टीम से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि हत्यारों को सामने लाया जाए। पिता संजय कुमार ने मामले में ढिलाई का आरोप लगाते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। 58 दिनों बाद भी मामला अनसुलझा है।

    58 दिन बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी, मनीषा मौत मामले में परिजनों से डेढ़ घंटे हुई पूछताछ (File Photo)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला हत्या और आत्महत्या के बीच झूल रहा है। मृतका के घर पहुंची सीबीआई टीम के समक्ष भी स्वजन ने एक ही बात दोहराई की हमें हमारी बेटी के लिए न्याय चाहिए। सीबीआई टीम हत्यारों को सबके सामने लाए।

    वहीं, पिता संजय कुमार ने कहा कि मामले में बहुत ढिलाई हो चुकी। अब आरोपितों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। 58 दिन बाद भी हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा मनीषा मौत मामले में सीबीआई ने सोमवार से आगे की जांच शुरू की है।

    मंगलवार को टीम एक बार मामले की जांच के लिए कहीं गई मगर अधिकतर समय रेस्ट हाउस में बनाए कार्यालय में ही तथ्यों की जांच करती रही। अब चार सदस्यीय टीम भिवानी आई हुई है, जो मामले की जांच कर रही है।