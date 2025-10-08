58 दिन बाद भी नहीं सुलझी गुत्थी, मनीषा मौत मामले में परिजनों से डेढ़ घंटे हुई पूछताछ, कहां तक पहुंची CBI की जांच?

भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला हत्या और आत्महत्या के बीच फंसा हुआ है। सीबीआई जांच में जुटी है और मृतका के परिवार ने सीबीआई टीम से न्याय की गुहार लगाई है। परिवार का कहना है कि हत्यारों को सामने लाया जाए। पिता संजय कुमार ने मामले में ढिलाई का आरोप लगाते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। 58 दिनों बाद भी मामला अनसुलझा है।

