भोपाल में महिला से दुष्कर्म करने वाला इनामी भिवानी से गिरफ्तार, चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर बनाया था हवस का शिकार

आरोपित की सूचना देने वाले को पुलिस उपायुक्त भोपाल ने आठ हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी। सोमवार को सदर थाना प्रभारी एसआई सतबीर सिंह व उनकी टीम ने आरोपित को गांव खातीवास से काबू किया जिसमे बाद एमपी पुलिस को सूचना दी गई। एमपी पुलिस के आने के बाद नियम अनुसार कार्रवाई कर कर उसे उनके हवाले कर दिया गया।

पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि आरोपित दादरी जिले के गांव खातीवास निवासी श्रीभगवान पर भोपाल के थाना मिरसोद में धारा 64 (2) (एम), 351 (2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज है। जिसमें गिरफ्तारी से बचने के लिए वह फरार चल रहा था।

आरोपित पर चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म कर फोटो-वीडियो बनाने और बाद में ब्लैकमेल करने का आरोप है। दादरी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर एमपी पुलिस के हवाले कर दिया है। एमपी पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई करेगी।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के अंतर्गत दादरी पुलिस ने भोपाल में राजस्थान की महिला से दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आठ हजार रुपये के इनामी आरोपित को काबू किया है।

यह है मामला पुलिस को दी शिकायत में राजस्थान के सीकर जिला निवासी महिला ने बताया था कि वह कम पढ़ी लिखी है तथा गांव में एलआइसी की एजेंसी चलाकर अपने बच्चों को पालती है। कुछ समय पहले उसके पास दादरी जिले के खातीवास निवासी श्रीभगवान का फोन आया।

उसने कहा कि उसे कुछ एलआइसी करवानी हैं। तब उसने हां कर दी। उसके बाद उसके अक्सर फोन आने लग गये तथा वह भावुक होकर बताता कि उसका तलाक हो चुका है। ऐसा करते-करते वह उसका नजदीकी बन गया। उनके बीच रुपयों का भी लेन देन हुआ।

इसके बाद उसने उससे एलआइसी भी करवाई। उसने बताया कि इससे पूर्व उसने उसके पति के भी फोन नंबर ले लिए तथा विदेश रह रहे उसके पति से कई बार सामान भी मंगवाया। महिला ने बताया कि जुलाई 2024 में वह अपने काम से जयपुर गई हुई थी। श्रीभगवान ने उससे कहा कि वह सरकारी काम से भोपाल आया हुआ है। वह यहां 10-12 एलआइसी की पालिसी करवा देगा।

जिसके बाद वह अपना काम छोड़कर भोपाल चली गई। जहां उसने उसे भोपाल में एक होटल में बुलाया। उसने होटल में जाने पर आपत्ति की तो उसने कहा कि कैंप के समीप होटल ले रखा है वहीं आ जाओ सरकारी आफिस में ऐसी मीटिंग नहीं कर सकता।

सभी बीमा करवाने वाले आदमी व औरतों को भी यहीं बुलवा रखा है। उसके बाद वह उस पर विश्वास करके उसके बताये होटल में चली गई। उसने उस दौरान चाय मंगवाई और कहा सभी लोग आने वाले हैं चाय पीकर कुछ देर आराम कर लो।

महिला ने बताया कि जैसे ही उसने चाय पी तो उसे नींद आने लगी तो अपने आप को थी हुई समझकर बेड पर सो गई। बाद में जब वह जागी तो उसने आप को नग्न अवस्था में पाया। जब उसने उक्त व्यक्ति के साथ गाली-गलौच की तो उसने अपने मोबाइल में पूरी नग्न फोटो अकेली की व उसके द्वारा किए गए दुष्कर्म की वीडियो दिखाई।

जब उसने उसका फोन तोड़ना चाहा तो उसने कहा कि ये नेट पर है, तुम कुछ नहीं कर सकती। बाद में उसने उसे धमकी देकर दोबारा भी दुष्कर्म किया व जबरदस्ती शराब पिलाई। महिला का आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने फोटो व वीडियो वायरल कर ब्लैकमेल करने लग गया तथा उससे रुपये कई बार रुपये लिए।