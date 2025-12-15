Language
    भिवानी में व्यक्ति की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

    By Shiv Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:38 PM (IST)

    भिवानी के प्रेम नगर गांव में एक 55 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उधार दिए रुपये वापस मांगने पर गां ...और पढ़ें

    भिवानी में व्यक्ति की संदिग्ध मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, भिवानी। प्रेम नगर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। स्वजन का आरोप है कि उधार दिए रुपये वापस मांगने पर गांव के ही एक व्यक्ति ने धक्का मारा, जिससे वह गिरा और गिरने से मौत हुई।

    वहीं पुलिस के पास एक फुटेज आई है, जिसमें मृतक अकेले ही जाता दिख रहा है। वह गिरा है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया है। पुलिस ने मामले में बयान या शिकायत नहीं होने के चलते अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मंगलवार को स्वजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

    मामला सोमवार दोपहर बाद का है। गांव प्रेमनगर वासी करीब 55 वर्षीय व्यक्ति मनीराम संदिग्ध हालत में नाली में गिरा मिला। जिसे स्वजन उठाकर घर लेकर गए। कीचड़ से भरे कपडे़ बदलने के बाद उसे उपचार के लिए भिवानी नागरिक अस्पताल की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    उसकी गर्दन के पीछे और गले के पास चोट का निशान है। स्वजन ने हत्या के आरोप लगाए। इसी दौरान मौके की एक विडियो सामने आई, जिसमें मृतक मनीराम अकेले ही आता नजर आ रहा है। वह नाली में गिर जाता है। जिस कारण उसकी मौत हुई। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिन से उसकी तबीयत भी खराब चल रही थी।

    वहीं मृतक के भाई राममेहर ने आरोप लगाया कि गांव के ही संजय ने उसके भाई मनीराम से करीब तीन-साढे तीन साल पहले तीन लाख रुपये उधारे लिए थे। कई बार मांगने के बावजूद वह नहीं लौटा रहा था। कभी दो महीने में तो कभी तीन महीने में देने की बात कहता रहता।

    सोमवार दोपहर बाद करीब साढे़ तीन बजे मनीराम अपनी भैंसों को तालाब की ओर लेकर जा रहा था। रास्ते में ग्रामीण बैंक मुख्य मार्ग पर है। वहां संजय आया हुआ था। इसी दौरान मनीराम ने उससे रुपयों की बात की तो वह गाली-गलौज करने लगा और मनीराम को धक्का मारा।

    किसी ने हमें इसकी सूचना दी। हम जब वहां पहुंचे तो संजय वहां नहीं था और मनीराम नाली में गिरा हुआ था। जिसे लेकर वे अस्पताल आए। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में संजय के लड़के ने उन्हें फोन पर भी धमकी दी है।

    मृतक के दो लड़के व दो लड़कियां है। लड़कियां शादीशुदा है। मामले में एसएचओ सदर थाना विकास कुमार ने बताया कि विडियो में मनीराम अकेले आता दिख रहा है। अब मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जिससे उसके मौत के कारण स्पष्ट होंगे। उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।