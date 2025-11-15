Language
    हरियाणा: जहर खाने से व्यक्ति की मौत, आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज

    By Shiv Kumar Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:52 PM (IST)

    हरियाणा के बहल क्षेत्र के गांव हरियावास में सुनील नामक एक व्यक्ति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतक की जेब से एक पर्ची मिली है, जिसमें कुछ मोबाइल नंबर लिखे हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है।

    हरियाणा: जहर खाने से व्यक्ति की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, बहल। क्षेत्र के गांव हरियावास के व्यक्ति ने जहरिला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान हरियावास वासी सुनील उम्र 47 वर्ष के रूप में हुई है और पुलिस ने मृतक के बेटे के बयान पर आत्महत्या को मजबूर करने का मामला दर्ज किया है।

    मृतक की जेब से पर्ची मिली है। जिसमें मोबाइल नंबर लिखे मिले हैं। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि शनिवार को पुलिस को हिसार के एक नर्सिंग होम से जहर निगलकर मृत्यु होने की सूचना दी थी।

    मृतक सुनील के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजनों को सौंप दिया और अज्ञात आरोपित के खिलाफ आत्महत्या को मजबूर करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मृतक के जेब से मिले मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल करेगी और पूछताछ कर आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करेगी।