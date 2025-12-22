भिवानी: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म! दोषी को 20 साल की कैद, 30 हजार का जुर्माना भी लगा

जागरण संवाददाता, भिवानी। लोहारू थाना क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजे सुरुचि अटरेजा सिंह की कोर्ट में आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। वहीं जुर्माना राशि न भरने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नाबालिग से घर में घुसकर दुष्कर्म शिकायतकर्ता ने लोहारू थाना पुलिस को बताया कि दो जुलाई 2024 को आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। इस संबंध में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लोहारू के वार्ड नंबर 12 निवासी विनोद पुत्र बालकिशन को न्यायालय में पेश किया।