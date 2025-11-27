भिवानी में गोला फेंकते समय केरल की खिलाड़ी हुई घायल, आनन-फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती

जागरण संवाददाता, भिवानी। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता में गोला फेंक स्पर्धा में भाग ले रही केरल की हेनिन एलिजाबेथ गोला फेंकते समय अचानक चोटिल हो गई। जैसे ही उसने जोर से घूम कर गोला फेंकने की कोशिश की वह गिर गई। उसके घुटने में चोट लग गई। उससे उठा नहीं गया।

तुरंत मौके पर फिजिशियन पहुंचे। यहां चल रहे मुकाबले एकदम से ठहर गए। खिलाड़ी को स्ट्रेचर पर लेकर उसे मैदान से बाहर लाया गया। यहां पर फिजिशियन और उनकी टीम ने खिलाड़ी को प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उसे चौ. बंसीलाल नागरिक अस्पताल ले जाया गया जहां उसका उपचार चल रहा है।