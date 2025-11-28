Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीआरएस लेकर इंग्लैंड में MBA करने गए दादरी के युवक की हत्या, पांच लोग गिरफ्तार

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    चरखी दादरी के जगरामबास गाँव के विजय कुमार, जो इंग्लैंड में MBA करने गए थे, की बर्मिंघम में हत्या हो गई। उन्होंने पाँच भारतीय युवकों को लिफ्ट दी थी। इंग्लैंड पुलिस ने दिल्ली और कुरुक्षेत्र के युवकों सहित पाँच को हिरासत में लिया है। उन्हें जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा। शव को एक सप्ताह में भारत लाया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वीआरएस लेकर इंग्लैंड में MBA करने गए दादरी के युवक की हत्या, पांच लोग गिरफ्तार (File Photo)


    संवाद सहयोगी, चरखी दादरी। इंग्लैंड पढ़ने गए दादरी जिले के गांव जगरामबास निवासी युवक की बर्मिंघम शहर में यूनिवर्सिटी से लौटते समय सोमवार को हत्या कर दी गई। एक सप्ताह बाद शव को भारत लेकर आने की संभावना है।

    मृतक केंद्रीय जीएसटी निरीक्षक पद से वीआरएस लेकर उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गया था। जगरामबास निवासी पूर्व सैनिक सुरेंद्र सिंह का 27 वर्षीय बेटा विजय कुमार गत फरवरी से इंग्लैंड में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था।

    सोमवार को बर्मिंघम शहर की ब्रेस्टो यूनिवर्सिटी से लौटते समय उसने पांच भारतीय युवकों को गाड़ी में लिफ्ट दी थी, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। स्वजन ने बताया कि इंग्लैंड पुलिस ने दिल्ली के पारस, कुरुक्षेत्र के मग्गू सहित पांच युवकों को हिरासत में लिया है। वीरवार को कोर्ट में आरोपितों की पेशी किया जाएगा।

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें