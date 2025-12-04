चरखी दादरी में पीछे से आ रहा ट्रक खराब खड़े ट्रक से टकराया, कैबिन में आग लगने से चालक-क्लीनर जिंदा जले

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। एनएच-152 डी पर चरखी दादरी जिले के कमोद गांव के समीप बुधवार रात खराब खड़े ट्रक से पीछे से आ रहा ट्रक टकरा गया। हादसे में पिछले ट्रक में सवार चालक व क्लीनर जिंदा जल गए। मृतकों की पहचान हिसार जिले के गांव खांडा खेड़ी निवासी चालक राजेश (48) व जींद के रूपगढ़ निवासी जसवंत (40) के रूप में हुई। दोनों शव दादरी सिविल अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजे गए। वहीं, पुलिस ने मृतक चालक राजेश के बेटे रवि के बयान पर खराब खड़े ट्रक के चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपित चालक भी हादसे में चोटिल हुआ है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को दिए बयान में खांडा खेड़ी निवासी रवि ने बताया कि उसका पिता राजेश जींद निवासी जगदीप सिंह के ट्रक पर ड्राइवर था। उसके पिता के साथ ट्रक पर जसवंत क्लीनर था। दो दिसंबर को वो भोपाल से जीरी भरकर जींद के लिए चले थे। रात को उन्हें सूचना मिली कि उसके पिता का ट्रक एनएच 152 डी पर दादरी के समीप एक अन्य ट्रक से टकरा गया है और इसमें सवार चालक व क्लीनर जिंदा जल गए हैं।

मृतक के बेटे रवि ने बताया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो दमकल विभाग की टीम आग बुझाती मिली वहीं पुलिस टीम भी थी। रवि ने आरोप लगाया कि हादसा दूसरे ट्रक के चालक की लापरवाही से हुआ है। वहीं, दूसरे ट्रक को दादरी जिले के भागेश्वरी गांव निवासी सतबीर फर्रुखनगर से लेकर चला था। इस ट्रक में सरसों भरी थी, जो उसे हिसार पहुंचानी थी। सतबीर हादसे में घायल हो गया। वहीं, इस हादसे के 10 घंटे के भीतर 50 मीटर की दूरी में दो हादसे और हुए, जिनमें दो सगे भाई घायल हुए। एक को रोहतक पीजीआइ रेफर कर दिया।

आरोपित ट्रक चालक बोला: टायर फटने के बाद मैं जैक लगा रहा था और उसी दौरान हादसा हो गया दादरी सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हादसे के आरोपित ट्रक चालक सतबीर ने बताया कि हिसार जाते समय ट्रक का टायर फट गया। वो ट्रक रोककर जैक लगा रहा था और उसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने उसके ट्रक में टक्कर में मार दी। उसका सिर डिवाइडर पर जा लगा और वो चोटिल हो गया।