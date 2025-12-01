भिवानी में बैंक अधिकारी बनकर खाते से निकाले 50 हजार रुपये, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू किया केस

संवाद सहयोगी, तोशाम। डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ-साथ साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। बुशान निवासी प्रधान मा. दलबीर सिंह से फोन पर पंजाब नेशनल बैंक का अधिकारी बनकर व्यक्तिगत जानकारी पूछकर 50 हजार रुपये की ठगी की। प्रधान मा. दलबीर सिंह ने बताया कि वह पेंशन लेते हैं और हर वर्ष नवम्बर माह में पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है।

जब उनके पास अज्ञात व्यक्ति का फोन आया तो उन्होने अपने आप को पंजाब नेशनल बैंक का अधिकारी बताकर कहा कि आपकी पेंशन के लिए वेरिफिकेशन करनी है इसके लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी हमें चाहिए है।जब उसको जन्म तिथि व अन्य जानकारी बताने के पश्चात उनके पास फोन पर एक संदेश आया। तब उन्होंने संदेश को देखने पर पता चला कि खाते से 50 हजार रुपये निकाल लिए गए हैं।

उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की। और बैंक के टोल फ्री नम्बर पर काल कर डेबिट कार्ड को भी बंद करवाया। जानकारी के अभाव में जहां तमाम लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहें हैं वही सजगता से बचाव भी हो रहा है। साइबर अपराधी ओटीपी लेकर या एपीके फाइल डाउनलोड कराकर भी साइबर ठगी कर रहे हैं।