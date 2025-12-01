Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भिवानी में बैंक अधिकारी बनकर खाते से निकाले 50 हजार रुपये, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू किया केस

    By Shiv Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    तोशाम में साइबर अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी बनकर एक पेंशनभोगी से 50 हजार रुपये की ठगी की। पीड़ित, दलबीर सिंह, ने बताया कि उन्हें पेंशन वेरिफिकेशन के नाम पर फोन आया और व्यक्तिगत जानकारी मांगी गई। जानकारी देने के बाद उनके खाते से पैसे निकाल लिए गए। उन्होंने साइबर हेल्पलाइन और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बैंक अधिकारी बन खाते से निकाले 50 हजार रुपये।

    संवाद सहयोगी, तोशाम। डिजिटल लेन-देन बढ़ने के साथ-साथ साइबर अपराधी भी सक्रिय हो गए हैं। बुशान निवासी प्रधान मा. दलबीर सिंह से फोन पर पंजाब नेशनल बैंक का अधिकारी बनकर व्यक्तिगत जानकारी पूछकर 50 हजार रुपये की ठगी की। प्रधान मा. दलबीर सिंह ने बताया कि वह पेंशन लेते हैं और हर वर्ष नवम्बर माह में पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाना होता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब उनके पास अज्ञात व्यक्ति का फोन आया तो उन्होने अपने आप को पंजाब नेशनल बैंक का अधिकारी बताकर कहा कि आपकी पेंशन के लिए वेरिफिकेशन करनी है इसके लिए आपकी व्यक्तिगत जानकारी हमें चाहिए है।जब उसको जन्म तिथि व अन्य जानकारी बताने के पश्चात उनके पास फोन पर एक संदेश आया। तब उन्होंने संदेश को देखने पर पता चला कि खाते से 50 हजार रुपये निकाल लिए गए हैं।

    उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत की। और बैंक के टोल फ्री नम्बर पर काल कर डेबिट कार्ड को भी बंद करवाया। जानकारी के अभाव में जहां तमाम लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहें हैं वही सजगता से बचाव भी हो रहा है। साइबर अपराधी ओटीपी लेकर या एपीके फाइल डाउनलोड कराकर भी साइबर ठगी कर रहे हैं।

    मा. दलबीर सिंह ने भिवानी स्थित पुराने बस स्टैंड के पास साइबर क्राइम ब्रांच कार्यालय में सम्पर्क किया तो बताया कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई और हमारी टीम छानबीन कर रहीं हैं।उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस प्रशासन पर पूरा भरोसा है और प्रशासन अपनी कार्यवाही भी कर रहा है।