IAS अधिकारी शीशराम वर्मा ने छात्राओं के संग अपने अनुभव साझे किए, बच्चों को सिखाया पॉजिटिव रहना

संवाद सहयोगी, बहल।कस्बे के राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारीयों व आवश्यक जानकारियों के टिप्स दे आईएएस अधिकारी शीशराम वर्मा ने अपने अनुभव सांझे किए और छात्राओं को यूपीएससी के कंपीटिशन में शामिल होने को उत्साह भरा। आइएएस अधिकारी ने छात्राओं से कहा कि सपने उच्चे ही देखे और साकार करने को पूरी मेहनत करने व सकारात्मक दृष्टि साकारात्मक नतीजे देती है।

कालेज की छात्राओं ने एकाग्रता के साथ सुना और यूपीएससी परीक्षा से संबंधित सवाल जवाब किए। अधिकारी शीशराम वर्मा छात्राओं को यूपीएससी परीक्षा तैयारी के संबंध में महत्व पूर्ण टिप्स साझा करते हुए बताया कि कठिन परिश्रम, अनुशासन, सकारात्मक सोच एवं निरंतर अध्ययन ही सफलता की कुंजी हैं।