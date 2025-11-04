Language
    IAS अधिकारी शीशराम वर्मा ने छात्राओं के संग अपने अनुभव साझे किए, बच्चों को सिखाया पॉजिटिव रहना

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:56 PM (IST)

    आईएएस अधिकारी शीशराम वर्मा ने छात्राओं के साथ अपने जीवन के अनुभव साझा किए। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और उन्हें सफलता के लिए प्रेरित किया। वर्मा ने अपनी प्रारंभिक जीवन की चुनौतियों और आईएएस परीक्षा में सफलता की कहानी भी बताई। उन्होंने छात्राओं को लक्ष्य निर्धारित करने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की सलाह दी।

    संवाद सहयोगी, बहल।कस्बे के राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारीयों व आवश्यक जानकारियों के टिप्स दे आईएएस अधिकारी शीशराम वर्मा ने अपने अनुभव सांझे किए और छात्राओं को यूपीएससी के कंपीटिशन में शामिल होने को उत्साह भरा। आइएएस अधिकारी ने छात्राओं से कहा कि सपने उच्चे ही देखे और साकार करने को पूरी मेहनत करने व सकारात्मक दृष्टि साकारात्मक नतीजे देती है।

    कालेज की छात्राओं ने एकाग्रता के साथ सुना और यूपीएससी परीक्षा से संबंधित सवाल जवाब किए। अधिकारी शीशराम वर्मा छात्राओं को यूपीएससी परीक्षा तैयारी के संबंध में महत्व पूर्ण टिप्स साझा करते हुए बताया कि कठिन परिश्रम, अनुशासन, सकारात्मक सोच एवं निरंतर अध्ययन ही सफलता की कुंजी हैं।

    खंड शिक्षा अधिकारी कृष्ण यादव ने भी अपने विचार रखे और आईएएस शीशराम वर्मा के जीवन संघर्ष की प्रेरणादायी यात्रा के बारे में बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य कुलदीप ने पुष्प-गुच्छ भेंट कर अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं सम्मान किया। कार्यक्रम के अंत में स्टाफ सदस्यों ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया और स्मृति-चिह्न भेंट किया। इस अवसर पर कालेज का स्टाफ एवं छात्राएं उपस्थित रहीं।