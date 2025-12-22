Language
    भिवानी में हनीट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो महिलाओं समेत 4 गिरफ्तार

    By Navneet Navneet Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 04:10 PM (IST)

    हनीट्रैप में फंसाकर ठगी करने वाले गिरोह के चार सदस्य गिरफ्तार, दो को भेजा जेल। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, भिवानी। हिसार के ठेकेदार को हनीट्रैप में फंसाकर पांच लाख रुपये ऐंठने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो महिला और दो पुरुष आरोपित शामिल है।

    वहीं, दोनों आरोपित महिलाओं को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया, जबकि दोनों पुरुष आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लिया है। इस मामले में सीआईए स्टाफ द्वितीय में सोमवार को डीएसपी मुख्यालय महेश कुमार ने पत्रकारवार्ता कर जानकारी दी। डीएसपी मुख्यालय महेश कुमार ने बताया कि हिसार निवासी एक युवक ने शहर थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी।

    शिकायतकर्ता ने बताया कि वह ठेकेदारी का कार्य करता है। उसके वॉट्सऐप पर 16 अक्टूबर को एक अज्ञात नंबर से मैसेज आया, जिसमें अपना नाम प्रिया बताया था। इसके बाद दोनों की वॉट्सऐप पर बातचीत होने लग गई।

    मकान में ले गई महिला, साथियों संग मिलकर बनाई वीडियाे

    शिकायतकर्ता ने बताया कि 22 अक्टूबर को उसे चरखी दादरी जाना था, लेकिन प्रिया ने उसे भिवानी मिलने के लिए बुला लिया। वह भिवानी के बस स्टैंड पर प्रिया से मिला और प्रिया उसे अपनी स्कूटी शिकायतकर्ता की गाड़ी के आगे लगाकर उसे हनुमान ढाणी स्थित एक मकान पर ले गई।

    मकान में पहुंचने के बाद प्रिया ने पहले शिकायतकर्ता की शर्ट उतरवाई और स्वयं बाथरूम में चली गई। बाथरूम से बाहर आने पर प्रिया ने भी अपने कपड़े उतार दिए। इसी दौरान अचानक दो युवक कमरे में आ गए, जिन्होंने शिकायतकर्ता की पैंट उतरवाकर उसके साथ मारपीट की और उसकी वीडियो बना ली। आरोपितों ने वीडियो वायरल करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की मांग की।

    बातचीत के बाद आरोपितों ने पांच लाख रुपये में समझौता कर लिया। शिकायतकर्ता ने 99 हजार रुपये गूगल पे के माध्यम से डाल दिए और दो-दो लाख रुपये के दो चेक दे दिए। इसके बाद आरोपितों ने काल करके 24 अक्टूबर को अधिक रुपये की डिमांड की। इस संंबंध में शहर थाना पुलिस के अंतर्गत जैन चौक पुलिस चौकी ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।

    संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर आरोपित किए काबू

    पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने सीआईए स्टाफ द्वितीय के उप निरीक्षक विशेष कुमार और जैन चौक पुलिस चौकी के इंचार्ज मनीष कुमार नेतृत्व में टीमों का गठन किया और आरोपितों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए। इस मामले में सीआईए स्टाफ द्वितीय और जैन चौक पुलिस चौकी की संयुक्त टीम ने रविवार को चार आरोपितों को गिरफ्तार किया।

    आरोपितों की पहचान चरखी दादरी जिला के गांव जैवली निवासी 35 वर्षीय संदीप पुत्र देशराज, 24 वर्षीय राहुल पुत्र राजाराम, हनुमान गेट निवासी 32 वर्षीय सीमा पत्नी जीत सिंह और गांव मिताथल हाल विद्यानगर निवासी 28 वर्षीय प्रिया पत्नी सुनील के रूप में हुई। इस संबंध में रविवार को पुलिस ने दोनों महिला आरोपितों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया, जबकि दोनों पुरुष आरोपितों को सोमवार को न्यायालय में पेश कर रिमांड हासिल किया है

    मोबाइल फोन और नकदी बरामद

    पुलिस टीम ने आरोपितों से वारदात के दिन वीडियो बनाने में प्रयोग किया मोबाइल फोन और पांच हजार रुपये की नकदी बरामद की है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपितों ने इससे पहले झज्जर निवासी एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर तीन लाख रुपये ऐंठे थे। वहीं, रिमांड के दौरान आरोपितों से अन्य वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। पुलिस केस में शामिल अन्य आरोपितों को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे है।