हरियाणा: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फंदा लगाकर दी जान, मानसिक रूप से था परेशान

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर के वार्ड आठ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दादरी सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान करीब 29 वर्षीय अरुण के रूप में हुई है और फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में इत्तफाकिया मौत संबंधी कार्रवाई की है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुण अविवाहित था और वह ड्राइवरी करता था। उसने अपने घर पर फांसी का फंदा लगा लिया। वह शनिवार देर रात को घर आया था और स्वजनों ने अलसुबह देखा तो फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा और सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।