हरियाणा: संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने फंदा लगाकर दी जान, मानसिक रूप से था परेशान
चरखी दादरी में 29 वर्षीय अरुण नामक एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह अविवाहित था और ड्राइवरी करता था। परिजनों ने उसे फंदे पर लटका पाया और अस्पताल ले गए जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इत्तफाकिया मौत का मामला दर्ज किया है। मृतक के भाई के अनुसार, अरुण कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। शहर के वार्ड आठ में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने दादरी सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव स्वजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान करीब 29 वर्षीय अरुण के रूप में हुई है और फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में इत्तफाकिया मौत संबंधी कार्रवाई की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुण अविवाहित था और वह ड्राइवरी करता था। उसने अपने घर पर फांसी का फंदा लगा लिया। वह शनिवार देर रात को घर आया था और स्वजनों ने अलसुबह देखा तो फंदे पर लटका मिला। परिजनों ने उसे नीचे उतारा और सिविल अस्पताल पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस ने सिविल अस्पताल पहुंचकर कागजी कार्रवाई के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया। जांच अधिकारी एसआई महेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक के बड़े भाई तरुण के बयान दर्ज किए गए हैं। उसने बताया कि अरुण बीते कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। पुलिस ने मामले में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की है।
