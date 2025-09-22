Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में पुलिस भी हो गई साइबर फ्रॉड का शिकार, हैकर ने साफ कर दिया बैंक अकाउंट

    By sonu jalgra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:58 PM (IST)

    चरखी दादरी के फोगाट गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। एक पुलिस एसपीओ का मोबाइल फोन हैक करके साइबर अपराधियों ने उसके खाते से एक लाख रुपये उड़ा लिए। पीड़ित ऋषिपाल ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एसपीओ का मोबाइल हैक कर एक लाख की लगाई चपत। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव फोगाट निवासी पुलिस एसपीओ का मोबाइल फोन हैक कर एक लाख रुपये का फ्राड करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने साइबर थाना पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस को दी शिकायत में जिले के फोगाट निवासी ऋषिपाल ने बताया कि वह हरियाणा पुलिस में एसपीओ के पद पर कार्यरत है। उसके पास एक वाट्सएप्प ग्रुप में ई-चालान से एक एपीके फाइल का लिंक प्राप्त हुआ। जिस पर उसने जैसे ही क्लिक किया तो उसका मोबाइल फोन हैक हो गया तथा उसके बैंक खाता से 50-50 हजार रुपये कटने के दो मैसेज प्राप्त हुए।

    उसने बताया कि रुपये कटने के बारे में ना ही उसके पास कोई ओटीपी प्राप्त हुआ तथा ना ही कोई काल आई। रुपये कटने की जानकारी लेने के लिए उसने संबंधित बैंक शाखा में जाकर स्टेटमेंट प्राप्त की तो उसे पता चला कि अज्ञात बैंक खातों में आईएमपीएस के माध्यम रुपये गए हैं।

    इसको लेकर उसने ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा दी थी। उसने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि अनजान व्यक्ति ने उसके साथ वाट्सएप्प ग्रुप में एप का लिंक भेजकर उसका मोबाइल फोन हैक करके धोखाधड़ी से एक लाख रुपये का फ्रॉड किया है। उसने पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जिसके आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।