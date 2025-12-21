Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana News: एक ही चुन्नी से बनाए दो फंदे और दे दी जान, चरखी दादरी में दंपती ने उठाया खौफनाक कदम

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:10 AM (IST)

    चरखी दादरी के बेरला गांव में एक दंपती ने आत्महत्या कर ली। विष्णु और संगीता ने चुन्नी से फंदा बनाकर एक साथ जान दे दी। पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें ...और पढ़ें

    Hero Image

    चरखी दादरी के गांव बेरला में एक दंपती ने आत्महत्या कर ली (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाददाता, चरखी दादरी/ बाढड़ा। जिले के गांव बेरला में दंपती द्वारा एकसाथ आत्महत्या करने का झकझोर देने वाला मामला सामने आया है।

    दंपती ने एक चुन्नी के दोनों सिरे से फांसी के फंदे बनाए और एक दूसरे के हाथ थामकर उस पर झूल गए।

    स्वजनों के अनुसार पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा लिए गए रुपये ना लौटाने से तंग आकर यह कदम उठाने की बात लिखी गई है। बाढड़ा थाना पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि मृतक दंपती की पहचान बेरला निवासी 33 वर्षीय विष्णु व 30 वर्षीय संगीता के रूप में हुई है। विष्णु दगड़ौली में सैलून शाप चलाता था और उसकी पत्नी संगीता किडनी की समस्या से ग्रस्त थी।

    पुलिस ने मृतक के बड़े भाई के बयान दर्ज कर बेरला निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे स्वजनों ने बताया कि संगीता की दोनों किडनी खराब थी और उसका इलाज चल रहा था।

    एक दिन पहले भी वह हिसार के एक निजी अस्पताल से दवा लेकर आई थी। स्वजनों के अनुसार उसकी हालत ज्यादा खराब थी और डाक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वह पांच-सात दिन की मेहमान है।

    विष्णु को पत्नी के इलाज के लिए रुपयों की जरूरत थी। वहीं, विष्णु को गांव के एक व्यक्ति से डेढ़ लाख रुपये लेने थे लेकिन उक्त व्यक्ति रुपये नहीं दे रहा था और उसे परेशान कर रहा था। इसके चलते शनिवार अलसुबह दंपती ने चुन्नी के दोनों सिरों पर फांसी का फंदा बनाया और कमरे की खिड़की के ऊपरी हिस्से पर बांधकर दोनों झूल गए।

    सूचना मिलने के बाद बाढड़ा थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एफएसएल व सीन आफ क्राइम टीमों को मौके पर बुलाकर निरीक्षण कराया गया।

    इस दौरान टीम को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उक्त व्यक्ति पर परेशान करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले में मृतक के भाई सोनू के बयान दर्ज कर बेरला निवासी राजेश के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    डीएसपी सुभाषचंद्र ने कहा कि सुसाइड नोट में रुपये के लेन-देन का जिक्र किया है जबकि एक व्यक्ति पर परेशान करने का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपित पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
     