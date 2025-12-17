Language
    हरियाणा में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी, जारी हुई एडवाइजरी

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 04:17 PM (IST)

    हरियाणा सरकार ने कोहरे और शीतलहर के चलते एडवाइजरी जारी की है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे वाहन सावधानी से चलाएं और शीतलहर से बचाव के लिए आवश्यक उप ...और पढ़ें

    हरियाणा: कोहरे में सावधानी से चलाएं वाहन, शीतलहर से बचाव के को लेकर एडवाइजरी जारी (File Photo)



    जागरण संवाददाता, भिवानी। हरियाणा सरकार ने आमजन सहित पशुओं को सर्दी व शीतलहर से बचाव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। धानक जनकल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष संदीप खरकिया ने नागरिकों से शीतलहर व सर्दी से बचाव के लिए एडवाइजरी की पूर्ण रूप से पालना करते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।

    खरकिया ने बताया कि आमजन सावधानी बरतकर सर्दी से अपना व अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं। शरीर की गरमाहट बनाए रखने के लिए अपने सिर, गर्दन, हाथ और पैर की उंगलियों को पर्याप्त रूप से ढककर रखें। उन्होंने बताया कि सिर पर टोपी या मफलर पहने, स्वास्थ्य वर्धक भोजन लें।