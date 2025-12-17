हरियाणा में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी, जारी हुई एडवाइजरी



जागरण संवाददाता, भिवानी। हरियाणा सरकार ने आमजन सहित पशुओं को सर्दी व शीतलहर से बचाव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है। धानक जनकल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष संदीप खरकिया ने नागरिकों से शीतलहर व सर्दी से बचाव के लिए एडवाइजरी की पूर्ण रूप से पालना करते हुए सावधानी बरतने की अपील की है।