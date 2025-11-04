चंडीगढ़ में भूपेंद्र हुड्डा से मिले किसान, हरियाणा विधानसभा में उठेगा बकाया मुआवजा का मुद्दा

संवाद सूत्र, ढिगावा मंडी। बाढड़ा व लोहारु क्षेत्र के वर्ष 2023 के खराबे व ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता सोमवीर सिंह की अगुवाई में सोमवार को चंडीगढ में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात कर उनके नुकसान की भरपाई करवाने की मांग की।

पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वह विधानसभा में उनकी मांग को प्रमुखता से उठाएंगे और उनके नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से किसी तरह के टकराव से पीछे नहीं हटेंगे। पूर्व सीएम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपने आवास पर मिलने पहुंचे किसान व कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे कुशल क्षेम पूछी।

प्रदेश कांग्रेस के पिछले दो सप्ताह से चलाए जा रहे वोट चोरी अभियान में पूर्व विधायक सोमवीर श्योराण के समर्थकों ने प्रत्येक गांव वार्ड स्तर पर जाकर पार्टी संगठन निर्धारित 7000 हस्ताक्षरों की बजहाए 8500 हस्ताक्षर किए हैं जो जिले में रिकॉर्ड है।