Haryana Election: चुनावी दंगल में उतरे Virender Sehwag, किया धुआंधार प्रचार; पढ़ें किस कैंडिडेट के लिए मांगे वोट?

सहवाग ने आगे कहा,"मुझे पूरा यकीन है कि कांग्रेस विजयी होगी, क्योंकि मौजूदा (बीजेपी) सरकार किसानों की समस्याओं को हल करने में विफल रही है। यहां पानी का बहुत बड़ा संकट है, लेकिन सरकार इस मुद्दे को हल करने में भी विफल रही है। यहां विकास नहीं हुआ है, और मैं इन सभी मुद्दों को हल करना चाहता हूं।"

