Haryana Crime: नशा करने के लिए पैसे नहीं देने पर युवक पर चाकू से हमला, पुलिस ने आरोपी को दबोचा
चरखी दादरी में नशा करने के लिए पैसे न देने पर एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी परमवीर उर्फ कालिया को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया है। घायल युवक ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे नशा करने के लिए पैसे मांगे थे।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। नशा करने के लिए रुपए देने से इनकार करने पर युवक को चाकू मारने के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी परमवीर उर्फ कालिया हीरा चौक क्षेत्र का रहने वाला है और वारदात में प्रयुक्त चाकू उससे बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत भेजा है।
पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि 20 जुलाई को दादरी नागरिक अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि हीरा चौक निवासी अक्षत को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। इसके बाद एएसआई कुलदीप ने रोहतक पीजीआई पहुंचकर घायल के बयान दर्ज किए।
घायल ने बताया कि रात करीब साढ़े 9 बजे वह अपने दोस्त विकास उर्फ भोली के साथ रंगीला मंदिर चौक से घर जा रहा था। जब वो गली में पहुंचे तो पड़ोस के कालिया के घर से झगडे़ का शोर सुनाई दिया। शोर सुनकर वे दोनों कालिया के घर के सामने से वापस हीरा चौक में आ गए।
इसके बाद कालिया ने उनसे नशा करने के लिए रुपये मांगे और मना करने पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से अक्षत घायल हो गया जबकि आरोपित वहां से चाकू लेकर फरार हो गया। पुलिस ने इस संबंध में केस दर्ज किया था और अब आरोपी को काबू कर जेल भेज दिया है।
