Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हरियाणा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं संपन्न, पकड़े गए 151 नकलची 

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:56 PM (IST)

    हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं, 12वीं और डीएलएड की परीक्षाएं मंगलवार को समाप्त हो गईं। इन परीक्षाओं में कुल 151 नकलची पकड़े गए। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि 25 सितंबर से शुरू हुई परीक्षाएं शांतिपूर्वक संपन्न हुईं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    हरियाणा बोर्ड की पूरक परीक्षाएं संपन्न। फाइल फोटो

    जागरण संवाददता, भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं, 12वीं की शैक्षिक और मुक्त विद्यालय की कंपार्टमेंट, रि-अपीयर, सीटीपी, ओसीटीपी, अतिरिक्त उत्तीर्ण, मर्सी चांस, अतिरिक्त विषय, पूर्ण व आंशिक अंक सुधार श्रेणी एवं डीएलएड नियमित व रि-अपीयर की परीक्षाएं मंगलवार को सम्पन्न हुईं। इनमें कुल 151 नकलची पकड़े गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बोर्ड अध्यक्ष प्रो. डा. पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर व सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर से आरंभ हुई 10वीं और 12वीं एवं डीएलएड की परीक्षाओं का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। अंतिम दिन डीएलएड द्वितीय वर्ष की पेडागोगी आफ उर्दू लेंग्वेज, पेडागोगी आफ पंजाबी लेंग्वेज, पेडागोगी आफ संस्कृत लेंग्वेज विषय की परीक्षा में दो नकलची पकड़े गए।

    दूसरी ओर बोर्ड उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर के उड़नदस्ते ने जींद जिले के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। बोर्ड सचिव मुनीश शर्मा के उड़नदस्ते ने सोनीपत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि पलवल के जिला प्रश्रपत्र उड़नदस्ते ने दो नकलची पकड़े। प्रदेशभर में इन परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधन प्रयोग के कुल 151 केस पकड़े गए।

    मंगलवार को डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 1630 छात्र-अध्यापक प्रविष्ट हुए। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेशभर में 155 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लगभग 68,144 परीक्षार्थी और छात्र-अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें 10वीं के 20,496, 12वीं के 24,079 परीक्षार्थी व डीएलएड के 23,569 छात्र-अध्यापक शामिल हुए।