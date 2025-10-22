हरियाणा बोर्ड परीक्षा में नकल के भरोसे छात्र, एग्जाम में पकड़े गए 151 नकलची
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं, 12वीं और डीएलएड की कंपार्टमेंट और अन्य परीक्षाओं के सफलतापूर्वक समापन की घोषणा की। परीक्षाओं के अंतिम दिन दो नकलची पकड़े गए, जिससे कुल पकड़े गए नकलचियों की संख्या 151 हो गई। बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि परीक्षाओं के दौरान प्रदेश भर में 155 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 68,144 परीक्षार्थी शामिल हुए।
जागरण संवाददता, भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित 10वीं, 12वीं (शैक्षिक/मुक्त विद्यालय) की कंपार्टमेंट, रि-अपीयर, सीटीपी, ओसीटीपी, अतिरिक्त उत्तीर्ण, मर्सी चांस, अतिरिक्त विषय, पूर्ण व आंशिक अंक सुधार श्रेणी एवं डीएलएड (नियमित/रि-अपीयर) की परीक्षाएं मंगलवार को सम्पन्न हो गई हैं। अंतिम दिन दो नकलची पकडे़ गए। इन परीक्षाओं में कुल 151 नकलची पकडे़ गए।
बोर्ड अध्यक्ष प्रो.(डा.) पवन कुमार, उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर व सचिव मुनीश शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर से आरंभ हुई 10वीं/12वीं एवं डीएलएड की परीक्षाओं का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। अंतिम दिन डीएलएड (द्वितीय वर्ष) की पेडागोगी आफ उर्दू लेंग्वेज, पेडागोगी आफ पंजाबी लेंग्वेज, पेडागोगी आफ संस्कृत लेंग्वज विषय की परीक्षा में दो नकलची पकडे़ गए।
उन्होंने बताया कि बोर्ड उपाध्यक्ष सतीश शाहपुर के उड़नदस्ते ने जिला जींद के परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। बोर्ड सचिव मुनीश शर्मा के उड़नदस्ते ने सोनीपत जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया।
उन्होंने बताया कि जिला प्रश्र पत्र उड़नदस्ता पलवल ने दो नकलची पकडे़। मंगलवार को डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा में 1630 छात्र-अध्यापक प्रविष्ट हुए। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के संचालन के लिए प्रदेशभर में 155 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।
लगभग 68,144 परीक्षार्थी/ छात्र-अध्यापक प्रविष्ट हुए, जिसमें 10वीं के 20,496, 12वीं के 24,079 परीक्षार्थी व डीएलएड के 23,569 छात्र-अध्यापक शामिल हुए। प्रदेशभर में इन परीक्षाओं के दौरान अनुचित साधन प्रयोग के कुल 151 केस पकड़े गए।
