हरियाणा: रंगदारी के लिए गोदारा गैंग के लोगों को नंबर देने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। दादरी निवासी अस्पताल संचालकों से वाइस काल के जरिये रंगदारी मांगने वाले रोहित गोदारा गैंग के एक गुर्गे को सोनीपत एसटीएफ ने दबोच लिया है। आरोपित संदीप उर्फ बिट्टू मूलरूप से घसोला गांव का रहने वाला है और फिलहाल शहर के वार्ड-16 में रह रहा था।

उसे दादरी से ही गिरफ्तार किया गया और एसटीएफ की प्रारंभिक पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। दादरी जिला के दो अस्पताल संचालकों समेत जिला परिषद चेयरमैन से पिछले 10 दिनों के अंदर रोहित गोदारा गैंग की ओर से नौ करोड़ की रंगदारी मांगी गई है।

इस संबंध में अस्पताल संचालक व पुलिस कुछ स्पष्ट बोलने को तैयार नहीं है जबकि रंगदारी मांगने के बाद से ही एसटीएफ बहादुरगढ़ टीम क्षेत्र में डेरा डाले हुए है। वहीं, स्थानीय पुलिस ने अस्पताल संचालकों व जिप चेयरमैन को सुरक्षा मुहैया करवा रखी है। सूत्रों की मानें तो अस्पताल संचालकों के मोबाइल नंबर रोहित गोदारा गैंग को घसोला निवासी संदीप उर्फ बिट्टू ने मुहैया कराए है।

सिंघानी और दुबलधन निवासी युवक ने दिया मोबाइल नंबर वर्ष 2024 में नवीन बाक्सर ने संपर्क होने के बाद सिंघानी व दुबलधन निवासी दो युवकों को संदीप के पास भेजा। उन्होंने संदीप की नवीन से बातचीत कराई और इसके बाद उक्त दोनों युवकों ने वाट्सएप चलाने के लिए संदीप को एक फोन दे दिया। रुपयों के लालच में आकर संदीप ने उन्हें दादरी जिले के साधन संपन्न लोगों के मोबाइल नंबर उपलब्ध करवा दिए ताकि उनसे रंगदारी मांगी जा सके।